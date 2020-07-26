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Представитель заболевшей COVID-19 Ивлеевой рассказал о ее самочувствии
Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева чувствует себя нормально, COVID-19 проходит бессимптомно. Об этом каналу РЕН ТВ рассказал ее представитель. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T14:46
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155176/07/1551760739_0:0:2854:1606_1400x0_80_0_0_76dfc777a19bb560c5add6ee79757192.jpg
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, шоу-бизнес

Представитель заболевшей COVID-19 Ивлеевой рассказал о ее самочувствии

14:46 26.07.2020
3087
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме Амоконф
Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме Амоконф
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева чувствует себя нормально, COVID-19 проходит бессимптомно. Об этом каналу РЕН ТВ рассказал ее представитель.
"Повлияет ли это на ее дальнейшую творческую судьбу? Безусловно, да, но только временно. <...> Основная группа риска — это люди 60+. Настя и Леша не проходят в нее, даже если их возраст сложить", — отметил он.
Ранее Ивлеева сообщила, что вместе с супругом рэпером Элджеем (Алексеем Узенюком) и другими родственниками заразились коронавирусом и призвала подписчиков быть осторожными. В ближайшее время она пообещала раскрыть подробности болезни.
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