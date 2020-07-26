https://ria.ru/20200726/1574940893.html
Представитель заболевшей COVID-19 Ивлеевой рассказал о ее самочувствии
Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева чувствует себя нормально, COVID-19 проходит бессимптомно. Об этом каналу РЕН ТВ рассказал ее представитель. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T14:46
2020-07-26T14:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
шоу-бизнес
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https://ria.ru/20200321/1568925173.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155176/07/1551760739_0:0:2854:1606_1400x0_80_0_0_76dfc777a19bb560c5add6ee79757192.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, шоу-бизнес