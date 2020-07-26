https://ria.ru/20200726/1574940291.html
Telegram в тестовом режиме запустил видеозвонки
Telegram в тестовом режиме добавил возможность делать видеозвонки для пользователей iOS, сообщило издание "Код Дурова". РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T14:29
2020-07-26T15:19
россия
telegram (приложение)
apple ios
павел дуров
технологии
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https://ria.ru/20200724/1574842139.html
5
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, telegram (приложение), apple ios, павел дуров, технологии
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Telegram
в тестовом режиме добавил возможность делать видеозвонки для пользователей iOS
, сообщило издание "Код Дурова
".
Для того чтобы использовать новую функцию, приложение нужно обновить через App Store. После этого нужно десять раз нажать на значок настроек, чтобы открыть Debug-меню, а затем активировать функцию Experimental Feature. При этом следует убедиться, что у собеседника включена подобная возможность.
Благодаря обновлению мессенджера пользователи теперь могут использовать в профиле видеоаватар. Кроме того, одну из предыдущих аватарок можно поставить на первое место при помощи кнопки "Сделать основной". Пользователи также могут свободно обмениваться файлами любого типа размером до двух гигабайт.
Владельцы больших групп получили доступ к подробной статистике, а настройки в разделе "Конфиденциальность" дают возможность автоматически архивировать чаты с пользователями не из списка контактов и отключать их уведомления.