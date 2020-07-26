Telegram в тестовом режиме запустил видеозвонки

Для того чтобы использовать новую функцию, приложение нужно обновить через App Store. После этого нужно десять раз нажать на значок настроек, чтобы открыть Debug-меню, а затем активировать функцию Experimental Feature. При этом следует убедиться, что у собеседника включена подобная возможность.

Благодаря обновлению мессенджера пользователи теперь могут использовать в профиле видеоаватар. Кроме того, одну из предыдущих аватарок можно поставить на первое место при помощи кнопки "Сделать основной". Пользователи также могут свободно обмениваться файлами любого типа размером до двух гигабайт.