Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200726/1574939170.html
В Балтийске экипажи боевых кораблей выполнили боевые стрельбы
Экипажи боевых кораблей выполнили боевые стрельбы в День ВМФ в Балтийске, а командующий Балтийским флотом (БФ) адмирал Александр Носатов поздравил военных... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T15:56
александр носатов (вице-адмирал)
великая отечественная война (1941-1945)
ка-27
балтийск
вмф рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574941271_0:41:550:350_1400x0_80_0_0_0b7d2a0a843c8a946bbcd2d15a8cbd0d.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200726/1574936446.html
https://ria.ru/20200726/1574846798.html
1
балтийск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574941271_0:41:550:350_1400x0_80_0_0_0b7d2a0a843c8a946bbcd2d15a8cbd0d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574941271_15:0:535:390_1400x0_80_0_0_ffc8b510e1754b8d6779e37b7b872da6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574941271_80:0:470:390_1400x0_80_0_0_44549d07abfad06e5a298d5ae58680ed.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр носатов (вице-адмирал), великая отечественная война (1941-1945), ка-27, балтийск, вмф рф, безопасность

В Балтийске экипажи боевых кораблей выполнили боевые стрельбы

14:06 26.07.2020 (обновлено: 15:56 26.07.2020)
273
© Фото : Минобороны РоссииВ День ВМФ России в Балтийске высадился морской десант и произведены артиллерийские, ракетные и торпедные стрельбы
В День ВМФ России в Балтийске высадился морской десант и произведены артиллерийские, ракетные и торпедные стрельбы
© Фото : Минобороны России
В День ВМФ России в Балтийске высадился морской десант и произведены артиллерийские, ракетные и торпедные стрельбы
БАЛТИЙСК, 26 июл - РИА Новости. Экипажи боевых кораблей выполнили боевые стрельбы в День ВМФ в Балтийске, а командующий Балтийским флотом (БФ) адмирал Александр Носатов поздравил военных моряков с праздником, сообщает в воскресенье отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ.
"В ходе праздничной программы экипажами кораблей было продемонстрировано 14 тактических эпизодов с выполнением боевых стрельб и демонстрацией возможностей современного корабельного вооружения и военной техники ... Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов обошел на катере "Серафим Саровский" парадный строй боевых кораблей флота, стоящих в морском канале города Балтийска, и поздравил военных моряков с праздником", - говорится в сообщении.
Алексей Карабанов: День ВМФ - это грандиозный праздник
Вчера, 12:33Мастера
Алексей Карабанов: День ВМФ – это грандиозный праздникОчередной выпуск программы "Мастера" посвящен Дню Военно-Морского флота, который традиционно отмечается в России в последнее воскресенье июля. О проведении военно-морского парада, о подборе музыки в эфире радио Sputnik рассказывает дирижер Алексей Карабанов.
Уточняется, что в военно-морском параде и военно-спортивном празднике в Балтийске было задействовано более 46 боевых кораблей, катеров, быстроходных лодок и судов обеспечения, более 20 единиц военной техники армейского корпуса, вертолеты Ка-27 морской авиации, а также свыше 1,5 тысячи военнослужащих БФ.
"Военно-спортивный праздник, посвященный Дню ВМФ, начался с театрализованного представления "Виват, Военно-морской флот!". Далее состоялось прохождение боевых кораблей флота по морскому каналу Балтийска. В акватории Калининградского морского канала надводные корабли продемонстрировали различные элементы тактических действий по своему предназначению", - добавляется в сообщении.
© Фото : Минобороны РоссииВ День ВМФ России в Балтийске высадился морской десант и произведены артиллерийские, ракетные и торпедные стрельбы
В День ВМФ России в Балтийске высадился морской десант и произведены артиллерийские, ракетные и торпедные стрельбы
© Фото : Минобороны России
В День ВМФ России в Балтийске высадился морской десант и произведены артиллерийские, ракетные и торпедные стрельбы
Кроме того, во время праздника базовые тральщики БФ провели траление фарватера, малые противолодочные корабли атаковали подводную лодку условного противника, а малые ракетные корабли сымитировали выполнение ракетного удара.
Добавляется, что ракетные катера показали элементы морского артиллерийского боя с условным противником, после чего артиллеристы береговых войск БФ выполнили показательное учебно-боевое упражнение по огневой поддержке подготовки высадки морского десанта. Затем большой десантный корабль "Калининград" провел высадку морского десанта на бронетранспортерах.
Завершатся праздничные мероприятия салютом и фейерверком.
Корабли ВМФ России на репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота РФ на реке Неве в Санкт-Петербурге
Вчера, 03:21
День Военно-морского флота РФ
900000
Обсудить 1
Александр Носатов (вице-адмирал)Великая Отечественная война (1941-1945)Ка-27БалтийскВМФ РФБезопасность
Рекомендуем
Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в акватории Невы в Санкт Петербурге
Военно-морской парад в Петербурге посетили военные атташе более 30 стран
День ВМФ отпраздновали в главной базе Северного флота Североморске
В Североморске прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
В Ивановской области умерли четыре пациента с коронавирусом
Папа Римский Франциск
Папа Римский приветствовал решение о новом прекращении огня в Донбассе
Причал базы Северного флота РФ в городе Североморск Мурманской области
На Северном флоте завершился военно-морской парад
Беседа Владимира Путина и Сергея Шойгу
Путин провел встречу с Шойгу на борту самолета после парада ВМФ
Боец спецподразделения в Багдаде
В Ираке силовики нашли схрон с более чем 20 ракетами для "Катюши"
Украинский военный
В ЛНР сообщили о прибытии иностранных инструкторов в Донбасс
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий
В ЛНР призвали ОБСЕ способствовать выполнению Киевом перемирия
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху обвинил Ливан и Сирию во всех атаках на Израиль с их территорий
Дмитрий Медведев
Медведев назвал развитие ВМФ залогом укрепления обороноспособности России
Патроны
В Абхазии на территории предприятия нашли более 2,5 миллиона патронов
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи на борту самолёта
Путин заявил, что День ВМФ стал большим праздником для всей страны
Беседа Владимира Путина и Сергея Шойгу
Шойгу заявил о новых возможностях реализации программы модернизации ОПК
Театрализованное представление на праздновании Дня ВМФ в Севастополе
В Севастополе прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32В России стала возможной регистрация географического указания продуктов
01:29Бородина прокомментировала слухи о появлении Гузеевой в "Доме-2"
01:23В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня
01:16СМИ: США могут ввести санкции против Хафтара из-за нефти
01:01Появилось видео спасения тонувшей пермячки живой цепью из 30 человек
00:57Счетная палата проверила расходы Минкомсвязи
00:50Названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз
00:38Названы европейские страны с самым доступным бензином
00:25Дегтярев сохраняет возможность полета в космос, сообщили в "КосмоКурсе"
00:18В Петербурге открываются частные музеи, рестораны, ТЦ и аквапарки
00:12В центре "Вектор" начинается испытание на добровольцах вакцины от COVID
00:09Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России
23:50Бэнкси пожертвовал серию картин благотворительному аукциону
23:37В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:28В Марокко закроют восемь городов из-за ситуации с коронавирусом
23:27Греция проведет военные учения вблизи спорных с Турцией территорий
23:18Байден опережает Трампа по голосам в трех ключевых штатах, показал опрос
23:05Турция поприветствовала прекращение огня в Донбассе
22:57Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысяч
22:50Стюардесса рассказала, почему не стоит использовать наушники в самолете
Лента новостейМолния