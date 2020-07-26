В Балтийске экипажи боевых кораблей выполнили боевые стрельбы

Алексей Карабанов: День ВМФ – это грандиозный праздник Очередной выпуск программы "Мастера" посвящен Дню Военно-Морского флота, который традиционно отмечается в России в последнее воскресенье июля. О проведении военно-морского парада, о подборе музыки в эфире радио Sputnik рассказывает дирижер Алексей Карабанов.