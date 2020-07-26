В Балтийске экипажи боевых кораблей выполнили боевые стрельбы

БАЛТИЙСК, 26 июл - РИА Новости. Экипажи боевых кораблей выполнили боевые стрельбы в День ВМФ в Балтийске, а командующий Балтийским флотом (БФ) адмирал Александр Носатов поздравил военных моряков с праздником, сообщает в воскресенье отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ.
"В ходе праздничной программы экипажами кораблей было продемонстрировано 14 тактических эпизодов с выполнением боевых стрельб и демонстрацией возможностей современного корабельного вооружения и военной техники ... Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов обошел на катере "Серафим Саровский" парадный строй боевых кораблей флота, стоящих в морском канале города Балтийска, и поздравил военных моряков с праздником", - говорится в сообщении.
Вчера, 12:33МастераАлексей Карабанов: День ВМФ – это грандиозный праздникОчередной выпуск программы "Мастера" посвящен Дню Военно-Морского флота, который традиционно отмечается в России в последнее воскресенье июля. О проведении военно-морского парада, о подборе музыки в эфире радио Sputnik рассказывает дирижер Алексей Карабанов.
Уточняется, что в военно-морском параде и военно-спортивном празднике в Балтийске было задействовано более 46 боевых кораблей, катеров, быстроходных лодок и судов обеспечения, более 20 единиц военной техники армейского корпуса, вертолеты Ка-27 морской авиации, а также свыше 1,5 тысячи военнослужащих БФ.
"Военно-спортивный праздник, посвященный Дню ВМФ, начался с театрализованного представления "Виват, Военно-морской флот!". Далее состоялось прохождение боевых кораблей флота по морскому каналу Балтийска. В акватории Калининградского морского канала надводные корабли продемонстрировали различные элементы тактических действий по своему предназначению", - добавляется в сообщении.
© Фото : Минобороны РоссииВ День ВМФ России в Балтийске высадился морской десант и произведены артиллерийские, ракетные и торпедные стрельбы
© Фото : Минобороны России
В День ВМФ России в Балтийске высадился морской десант и произведены артиллерийские, ракетные и торпедные стрельбы
Кроме того, во время праздника базовые тральщики БФ провели траление фарватера, малые противолодочные корабли атаковали подводную лодку условного противника, а малые ракетные корабли сымитировали выполнение ракетного удара.
Добавляется, что ракетные катера показали элементы морского артиллерийского боя с условным противником, после чего артиллеристы береговых войск БФ выполнили показательное учебно-боевое упражнение по огневой поддержке подготовки высадки морского десанта. Затем большой десантный корабль "Калининград" провел высадку морского десанта на бронетранспортерах.
Завершатся праздничные мероприятия салютом и фейерверком.
Вчера, 03:21День Военно-морского флота РФ