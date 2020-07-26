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Военно-морской парад в Петербурге посетили военные атташе более 30 стран
Военные атташе из более чем 30 стран мира посетили Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, высоко оценив его организацию и масштаб, сообщает в... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T14:15
министерство обороны рф (минобороны рф)
санкт-петербург
безопасность
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), санкт-петербург, безопасность

Военно-морской парад в Петербурге посетили военные атташе более 30 стран

14:05 26.07.2020 (обновлено: 14:15 26.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в акватории Невы в Санкт Петербурге
Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в акватории Невы в Санкт Петербурге
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в акватории Невы в Санкт Петербурге
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Военные атташе из более чем 30 стран мира посетили Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, высоко оценив его организацию и масштаб, сообщает в воскресенье Минобороны России.
Сегодня, в День Военно-морского флота России, в акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад, он прошел в торжественной обстановке и при малом скоплении зрителей.
"Иностранные военные атташе стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки посетили Главный военно-морской парад в городе Санкт-Петербург. Представители военно-дипломатического корпуса, аккредитованные в Российской Федерации, ознакомились с воздушной, наземной и морской частями парада", - говорится в сообщении.
Отмечается, что иностранные гости высоко оценили организацию и масштаб проведения мероприятия.
Корабли ВМФ России на репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота РФ на реке Неве в Санкт-Петербурге
Вчера, 03:21
День Военно-морского флота РФ
Среди участников парада был задействован большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", корвет "Стойкий", большие десантные корабли "Минск" и "Патриот", атомный подводный ракетоносный крейсер "Орел", подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", патрульный корабль "Василий Быков", малые противолодочные корабли "Казанец" и "Уренгой", малые ракетные корабли "Ливень" и "Пассат", ракетный катер "Чувашия".
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Санкт-ПетербургБезопасность
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