Военно-морской парад в Петербурге посетили военные атташе более 30 стран

"Иностранные военные атташе стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки посетили Главный военно-морской парад в городе Санкт-Петербург. Представители военно-дипломатического корпуса, аккредитованные в Российской Федерации, ознакомились с воздушной, наземной и морской частями парада", - говорится в сообщении.