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Распространение нового коронавируса
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В Узбекистане продлили карантин из-за коронавируса
Власти Узбекистана продлили до 15 августа карантинные ограничения против распространения нового коронавируса COVID-19, сообщает в воскресенье оперативный штаб... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T23:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, шавкат мирзиеев, узбекистан, в мире

В Узбекистане продлили карантин из-за коронавируса

13:52 26.07.2020 (обновлено: 23:35 26.07.2020)
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© РИА Новости / Игорь ВиноградовУзбекистан
Узбекистан
© РИА Новости / Игорь Виноградов
Узбекистан. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 26 июл — РИА Новости. Власти Узбекистана продлили до 15 августа карантинные ограничения против распространения нового коронавируса COVID-19, сообщает в воскресенье оперативный штаб при кабмине страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К воскресенью число зарегистрированных случаев составляло 20 266, скончались 112 пациентов, 10 831 выздоровели. В четверг президент страны Шавкат Мирзиеев назвал ситуацию с COVID-19 по-прежнему серьезной и согласился с предложением республиканской спецкомиссии по борьбе с коронавирусом о продлении карантина.
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"Карантинные ограничения в Узбекистане, действующие до 1 августа, продлены до 15 августа", — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Решение о продлении принято спецкомиссией по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба, сохраняются запреты на проведение свадеб и семейных торжеств, сохраняются масочный режим и социальная дистанция в общественных местах. "Учитывая сильное воздействие вируса на пожилых и больных диабетом, сердечными и другими заболеваниями, граждане старше 65 лет должны строго соблюдать самоизоляцию", — добавили в оперштабе. Также продлены и другие существующие ограничения на транспорте, в торговле, сфере услуг и отдыха.
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Ранее власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля. Однако с 10 июля из-за роста числа заболевших было вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни — для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Шавкат МирзиеевУзбекистанВ мире
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