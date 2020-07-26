В Узбекистане продлили карантин из-за коронавируса

"Карантинные ограничения в Узбекистане, действующие до 1 августа, продлены до 15 августа", — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Решение о продлении принято спецкомиссией по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба, сохраняются запреты на проведение свадеб и семейных торжеств, сохраняются масочный режим и социальная дистанция в общественных местах. "Учитывая сильное воздействие вируса на пожилых и больных диабетом, сердечными и другими заболеваниями, граждане старше 65 лет должны строго соблюдать самоизоляцию", — добавили в оперштабе. Также продлены и другие существующие ограничения на транспорте, в торговле, сфере услуг и отдыха.

Ранее власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля. Однако с 10 июля из-за роста числа заболевших было вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни — для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.