В Киеве выявили вспышку COVID-19 в общежитии политехнического института

Институт специальной связи и защиты информации им. Игоря Сикорского в Киеве. Архивное фото

Институт специальной связи и защиты информации им. Игоря Сикорского в Киеве

КИЕВ, 26 июл – РИА Новости. Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в общежитии Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского, где COVID-19 подтвердился у более 50 студентов, сообщила в воскресенье пресс-служба мэрии украинской столицы.

"В столичном Институте специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом. В одном из общежитий лабораторно подтверждено 52 случая заболевания коронавирусом среди курсантов", - говорится в сообщении на сайте мэрии.

Как уточняется, первые четыре случая обнаружили с 22 по 24 июля, а за вчера в заведении протестовали еще 61 курсанта, которые контактировали с заболевшими. "Среди них сегодня - 48 положительных результатов исследования методом ПЦР", - заявил исполняющий обязанности директора государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" Сергей Чумак.

По его словам, всего в общежитии проживают 152 курсанта.

"В общежитии проводятся соответствующие мероприятия по дезинфекции. Все остальные контактные лица под контролем. Чтобы предотвратить распространение инфекции среди курсантов, в общежитии определены места для изоляции заболевших", - добавил Чумак.

По данным минздрава Украины, по состоянию на 26 июля, по стране выявлены 64 849 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1605 человек. Всего выздоровели 35 807 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.