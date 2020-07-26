https://ria.ru/20200726/1574937576.html
Путин после парада ВМФ пообщался с офицерами на трибуне
Президент России Владимир Путин после главного военно-морского парада в День ВМФ в Санкт-Петербурге кратко пообщался с офицерами на трибуне, пожав им руки. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T13:15
2020-07-26T13:36
владимир путин
санкт-петербург
вмф рф
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1
санкт-петербург
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Путин пожал руки офицерам
Путин после военно-морского парада в Петербурге кратко пообщался с офицерами на трибуне, пожав им руки
2020-07-26T13:15
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, санкт-петербург, вмф рф