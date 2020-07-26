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Путин после парада ВМФ пообщался с офицерами на трибуне
Президент России Владимир Путин после главного военно-морского парада в День ВМФ в Санкт-Петербурге кратко пообщался с офицерами на трибуне, пожав им руки. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T13:36
владимир путин
санкт-петербург
вмф рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Путин пожал руки офицерам
Путин после военно-морского парада в Петербурге кратко пообщался с офицерами на трибуне, пожав им руки
2020-07-26T13:15
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владимир путин, санкт-петербург, вмф рф

Путин после парада ВМФ пообщался с офицерами на трибуне

13:15 26.07.2020 (обновлено: 13:36 26.07.2020)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин после главного военно-морского парада в День ВМФ в Санкт-Петербурге кратко пообщался с офицерами на трибуне, пожав им руки.
"Спасибо вам за Военно-морской флот России", - сказал Путину один из офицеров, пожав руку главе государства. Кадры показали в эфире российских телеканалов.
"Вам спасибо", - ответил президент.
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