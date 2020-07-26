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В Дагестане впервые прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
Впервые в истории России военно-морской парад, посвященный Дню Военно-морского флота, состоялся в дагестанском Каспийске, сообщает пресс-служба Южного военного... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T17:12
каспийское море
республика дагестан
каспийск
безопасность
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60
Штурм береговой линии во время парада в дагестанском Каспийске
Впервые военно-морской парад прошел в дагестанском Каспийске. Зрителям продемонстрировали штурм береговой линии «противника» с высадкой морского десанта.
2020-07-26T13:11
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Парады в честь дня ВМФ во Владивостоке и на Камчатке
Так парады в честь дня ВМФ прошли во Владивостоке и на Камчатке. В акватории бухты Золотой Рог смотр кораблей проходил впервые.
2020-07-26T13:11
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каспийское море, республика дагестан, каспийск, безопасность

В Дагестане впервые прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ

13:11 26.07.2020 (обновлено: 17:12 26.07.2020)
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КАСПИЙСК, 26 июл - РИА Новости. Впервые в истории России военно-морской парад, посвященный Дню Военно-морского флота, состоялся в дагестанском Каспийске, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
"Впервые в истории в Дагестанском прибрежном городе Каспийске состоялся военно-морской парад, посвященный Дню Военно-морского флота России", - говорится в сообщении.
Парад открыл актер в костюме Петра I, который на корме яхты ЯЛ-6 поприветствовал всех гостей и рассказал об истории зарождения российского флота на Каспийском море.
В ходе парада экипажи кораблей "Махачкала", "Астрахань", "Волгодонск" и катеров АК-209, АК-223, АК-201 провели морского бой с кораблями условного противника, отработав тактику блокирования корабля и отстрела плавающих мин, после чего экипаж рабочего буксира РБ-397 оказал помощь в тушении экипажу корабля.
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Экипажи десантных катеров отработали задачу штурма береговой линии "противника" с высадкой морского десанта, который на плавающих бронетранспортерах штурмом овладел господствующей высотой берега.
Также в параде приняли участие экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 и вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), которые выполнили задачи по обнаружению неопознанной группы надводных целей - следующей в территориальные воды РФ.
Еще одним эпизодом парада стала отработка парой Ми-8АМТШ действий в роли "противника". Совершив пролет на высоте 50-70 метров над водой, экипаж с борта ведомого вертолета сбросил макет мины, которую впоследствии уничтожили малые артиллерийские катера.
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День Военно-морского флота РФ
Всего в праздновании Дня ВМФ было задействовано более 40 единиц кораблей, судов обеспечения и боевой техники, в том числе ракетные и артиллерийские корабли и катера, противодиверсионный катер, гидрографические суда, минно-тральные корабли, десантные катера, патрульные катера типа "Раптор", а также более 10 авиационной техники 4-й армии ВВС и ПВО, в этом числе самолеты Су-25, Су-24, Су-34 и вертолеты Ми-8АМТШ, Ми-35, Ка-27.
Кроме наблюдения за морскими баталиями, жители и гости Каспийска смогли посетить выставку вооружения и военной техники береговых частей флотилии.
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Каспийское мореРеспублика ДагестанКаспийскБезопасность
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