Зюганов: Андреева проявляла принципиальность в защите интересов народа

"Хочу поклониться. Она преподаватель, она исследователь и ученый, она в свое время предупреждала всю страну о том, что может быть … Мы встречались на круглых столах, слушал ее, она выступала. Можно соглашаться или не соглашаться с некоторыми ее позициями, но она проявила принципиальность в защите интересов трудящихся и наших социальных советских ценностей. Поэтому давайте поклонимся", - сказал Зюганов.