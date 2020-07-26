Зюганов: Андреева проявляла принципиальность в защите интересов народа

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Можно соглашаться или не соглашаться с некоторыми позициями Нины Андреевой, но она проявила принципиальность в защите интересов народа и советских ценностей, заявил РИА Новости глава КПРФ Геннадий Зюганов.
Ранее в воскресенье автор знаменитого письма "Не могу поступаться принципами" Нина Андреева умерла на 82-м году жизни, сообщается на сайте незарегистрированной Всесоюзной Коммунистической партии большевиков.
"Хочу поклониться. Она преподаватель, она исследователь и ученый, она в свое время предупреждала всю страну о том, что может быть … Мы встречались на круглых столах, слушал ее, она выступала. Можно соглашаться или не соглашаться с некоторыми ее позициями, но она проявила принципиальность в защите интересов трудящихся и наших социальных советских ценностей. Поэтому давайте поклонимся", - сказал Зюганов.
Он подчеркнул, что Андреева открыто выражала свое мнение о Михаиле Горбачеве и перестройке, и если бы она была услышана, то, по мнению Зюганова, стране бы удалось избежать многих катаклизмов. Лидер КПРФ выразил соболезнования друзьям и близким Андреевой.
Нина Андреева родилась в 1938 году в Ленинграде. Окончила Ленинградский технологический институт, защитила диссертацию и получила степень кандидата технических наук. С 1972 года преподавала в том же институте.
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Известность Андреевой принесло письмо "Не могу поступаться принципами", опубликованное в "Советской России" 13 марта 1988 года. В нем она выразила опасения по поводу политики перестройки. В газете "Правда" письмо назвали "манифестом антиперестроечных сил".
С 1989 года Андреева руководила Всесоюзным обществом "Единство — за ленинизм и коммунистические идеалы", позже возглавляла Большевистскую платформу в КПСС, а также Организационный комитет по созыву XXIX Чрезвычайного съезда КПСС. С ноября 1991-го стала лидером незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков.