Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200726/1574937155.html
Зюганов: Андреева проявляла принципиальность в защите интересов народа
Можно соглашаться или не соглашаться с некоторыми позициями Нины Андреевой, но она проявила принципиальность в защите интересов народа и советских ценностей,... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T13:04
кпрф
кпсс
михаил горбачев
геннадий зюганов
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574929941_0:0:3370:1896_1400x0_80_0_0_7401bbea2ad462c4678c7834e8225a31.jpg
https://ria.ru/20200516/1571532423.html
https://ria.ru/20200423/1570333681.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574929941_0:0:3370:1896_1400x0_80_0_0_7401bbea2ad462c4678c7834e8225a31.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574929941_276:0:3007:2048_1400x0_80_0_0_ba42ee6a92797dc1c6ca1b2ed4864561.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574929941_1017:291:2310:1584_1400x0_80_0_0_bb3f78532718691ad5635639f1bbb5fd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кпрф, кпсс, михаил горбачев, геннадий зюганов, политика

Зюганов: Андреева проявляла принципиальность в защите интересов народа

13:04 26.07.2020
1480
© РИА Новости / А. НиколаевАвтор нашумевшей статьи "Не могу поступаться принципами" в газете "Советская Россия", преподаватель Ленинградского технологического института Нина Андреева
Автор нашумевшей статьи Не могу поступаться принципами в газете Советская Россия, преподаватель Ленинградского технологического института Нина Андреева
© РИА Новости / А. Николаев
Автор нашумевшей статьи "Не могу поступаться принципами" в газете "Советская Россия", преподаватель Ленинградского технологического института Нина Андреева. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Можно соглашаться или не соглашаться с некоторыми позициями Нины Андреевой, но она проявила принципиальность в защите интересов народа и советских ценностей, заявил РИА Новости глава КПРФ Геннадий Зюганов.
Ранее в воскресенье автор знаменитого письма "Не могу поступаться принципами" Нина Андреева умерла на 82-м году жизни, сообщается на сайте незарегистрированной Всесоюзной Коммунистической партии большевиков.
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
16 мая, 03:31
Жириновский указал на виновных в срыве перестройки Горбачева
"Хочу поклониться. Она преподаватель, она исследователь и ученый, она в свое время предупреждала всю страну о том, что может быть … Мы встречались на круглых столах, слушал ее, она выступала. Можно соглашаться или не соглашаться с некоторыми ее позициями, но она проявила принципиальность в защите интересов трудящихся и наших социальных советских ценностей. Поэтому давайте поклонимся", - сказал Зюганов.
Он подчеркнул, что Андреева открыто выражала свое мнение о Михаиле Горбачеве и перестройке, и если бы она была услышана, то, по мнению Зюганова, стране бы удалось избежать многих катаклизмов. Лидер КПРФ выразил соболезнования друзьям и близким Андреевой.
Нина Андреева родилась в 1938 году в Ленинграде. Окончила Ленинградский технологический институт, защитила диссертацию и получила степень кандидата технических наук. С 1972 года преподавала в том же институте.
Михаил Горбачев с супругой Раисой осматривают образцы сельскохозяйственных машин и агрегатов
23 апреля, 03:13
Перестройка в СССР
Известность Андреевой принесло письмо "Не могу поступаться принципами", опубликованное в "Советской России" 13 марта 1988 года. В нем она выразила опасения по поводу политики перестройки. В газете "Правда" письмо назвали "манифестом антиперестроечных сил".
С 1989 года Андреева руководила Всесоюзным обществом "Единство — за ленинизм и коммунистические идеалы", позже возглавляла Большевистскую платформу в КПСС, а также Организационный комитет по созыву XXIX Чрезвычайного съезда КПСС. С ноября 1991-го стала лидером незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков.
2120801
Обсудить 3
КПРФКПССМихаил ГорбачевГеннадий ЗюгановПолитика
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
На теле пропавшего в Крыму ребенка не нашли признаков насилия
Камера сняла, как в Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося авто
Камера сняла, как в Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося авто
Бухта Ласпи в Крыму
В Киеве заявили, что Россия не сможет "нормализовать оккупацию Крыма"
Путин пожал руки офицерам
Путин после парада ВМФ пообщался с офицерами на трибуне
Театрализованное представление на праздновании Дня ВМФ в Севастополе
В Севастополе прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах
Следственные действия на месте обнаружения тела ребенка в Крыму
Названа причина смерти пропавшего в Крыму ребенка
Дмитрий Медведев
Медведев назвал развитие ВМФ залогом укрепления обороноспособности России
Штурм береговой линии во время парада в дагестанском Каспийске
В Дагестане впервые прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев создаст совет для консультаций с хабаровскими общественниками
Церемония возложения венка к могиле российских моряков в Бангкоке в День ВМФ
В Бангкоке отметили День ВМФ России
Кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
Цепкало рассказал, чем занимается в России
ВРИО губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев общается с митингующими
Дегтярев оценил число участников митинга в Хабаровске
Сирия
Турция обвинила курдов во взрыве на севере Сирии
Медицинский работник в регистратуре поликлиники
Онищенко перечислил специфические симптомы коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32В России стала возможной регистрация географического указания продуктов
01:29Бородина прокомментировала слухи о появлении Гузеевой в "Доме-2"
01:23В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня
01:16СМИ: США могут ввести санкции против Хафтара из-за нефти
01:01Появилось видео спасения тонувшей пермячки живой цепью из 30 человек
00:57Счетная палата проверила расходы Минкомсвязи
00:50Названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз
00:38Названы европейские страны с самым доступным бензином
00:25Дегтярев сохраняет возможность полета в космос, сообщили в "КосмоКурсе"
00:18В Петербурге открываются частные музеи, рестораны, ТЦ и аквапарки
00:12В центре "Вектор" начинается испытание на добровольцах вакцины от COVID
00:09Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России
23:50Бэнкси пожертвовал серию картин благотворительному аукциону
23:37В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:28В Марокко закроют восемь городов из-за ситуации с коронавирусом
23:27Греция проведет военные учения вблизи спорных с Турцией территорий
23:18Байден опережает Трампа по голосам в трех ключевых штатах, показал опрос
23:05Турция поприветствовала прекращение огня в Донбассе
22:57Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысяч
22:50Стюардесса рассказала, почему не стоит использовать наушники в самолете
Лента новостейМолния