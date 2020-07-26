https://ria.ru/20200726/1574936382.html
В Петербурге завершился Главный военно-морской парад
В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад, он прошел в торжественной обстановке и при малом скоплении зрителей, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T12:33
2020-07-26T12:33
кронштадт
санкт-петербург
вмф рф
безопасность
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scoffer
Фигня полная! Вы можете забросать меня камнями, но зрелище абсолютно не смотрится, в отличие от парадов на Красной площади. Не эстетично это - кильватерный строй на реке и в море, а так же самолёты в небе. Уныло, тупо и глупо!
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санкт-петербург
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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кронштадт, санкт-петербург, вмф рф, безопасность
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад, он прошел в торжественной обстановке и при малом скоплении зрителей, передает корреспондент РИА Новости.
Среди участников парада был задействован большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", корвет "Стойкий", большие десантные корабли "Минск" и "Патриот", атомный подводный ракетоносный крейсер "Орел", подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", патрульный корабль "Василий Быков", малые противолодочные корабли "Казанец" и "Уренгой", малые ракетные корабли "Ливень" и "Пассат", ракетный катер "Чувашия".
В этом году проезд в Кронштадт
был ограничен на время прохождения парада, доступ в город был разрешен по пропускам, которые могли оформить местные жители, и по специальным приглашениям. Эти меры связаны с профилактическими мероприятиями по недопущению распространения коронавирусной инфекции.