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В Петербурге завершился Главный военно-морской парад
В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад, он прошел в торжественной обстановке и при малом скоплении зрителей, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T12:33
кронштадт
санкт-петербург
вмф рф
безопасность
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https://ria.ru/20200726/1574846798.html
Ура!!!
15
Фигня полная! Вы можете забросать меня камнями, но зрелище абсолютно не смотрится, в отличие от парадов на Красной площади. Не эстетично это - кильватерный строй на реке и в море, а так же самолёты в небе. Уныло, тупо и глупо!
10
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санкт-петербург
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574930997_0:360:3000:2048_1400x0_80_0_0_fca6c809c2020fd9d4750307326fd19f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кронштадт, санкт-петербург, вмф рф, безопасность

В Петербурге завершился Главный военно-морской парад

12:33 26.07.2020
14181
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкБольшой десантный корабль "Пётр Моргунов" во время Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ на Кронштадтском рейде в Финском заливе
Большой десантный корабль Пётр Моргунов во время Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ на Кронштадтском рейде в Финском заливе
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Большой десантный корабль "Пётр Моргунов" во время Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ на Кронштадтском рейде в Финском заливе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад, он прошел в торжественной обстановке и при малом скоплении зрителей, передает корреспондент РИА Новости.
Среди участников парада был задействован большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", корвет "Стойкий", большие десантные корабли "Минск" и "Патриот", атомный подводный ракетоносный крейсер "Орел", подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", патрульный корабль "Василий Быков", малые противолодочные корабли "Казанец" и "Уренгой", малые ракетные корабли "Ливень" и "Пассат", ракетный катер "Чувашия".
Корабли ВМФ России на репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота РФ на реке Неве в Санкт-Петербурге
Вчера, 03:21
День Военно-морского флота РФ
В этом году проезд в Кронштадт был ограничен на время прохождения парада, доступ в город был разрешен по пропускам, которые могли оформить местные жители, и по специальным приглашениям. Эти меры связаны с профилактическими мероприятиями по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
38110222
Обсудить 7
КронштадтСанкт-ПетербургВМФ РФБезопасность
Популярные комментарии
Ура!!!
26 июля, 12:48
Арсений Новиков
811014
Фигня полная! Вы можете забросать меня камнями, но зрелище абсолютно не смотрится, в отличие от парадов на Красной площади. Не эстетично это - кильватерный строй на реке и в море, а так же самолёты в небе. Уныло, тупо и глупо!
26 июля, 14:21
scoffer
331003
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