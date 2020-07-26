В Бангкоке отметили День ВМФ России

БАНГКОК, 26 июл – РИА Новости. Дипломаты российского посольства в Дипломаты российского посольства в Таиланде и представители русскоязычной общественности отметили День Военно-морского флота РФ возложением венка в виде Андреевского флага на могилу русских моряков с крейсера "Аврора" в Бангкоке

Церемония состоялась на одном из старейших в Бангкоке Протестантском кладбище, живописно расположенном на берегу реки Чаопрайя в исторической части города, где в 1911 году были захоронены останки двух российских моряков.

Венок на могилу моряков "Авроры" возложили офицеры из аппарата военного атташе при посольстве РФ. Затем прозвучал гимн России, после чего все присутствующие возложили рядом с венком красные и белые гвоздики.

Двое матросов с крейсера "Аврора", прибывшего в 1911 году в Сиам на торжества в связи с коронацией короля Сиама Рамы VI, скончались во время стоянки в Бангкоке, и были похоронены на Протестантском кладбище таиландской столицы, которое в то время являлось основным "иностранным" кладбищем города.

"Мы сегодня в Бангкоке отмечаем День Военно-морского флота такой вот небольшой церемонией, поскольку у нас теперь есть памятное место, связанное с российским флотом", - сказал российским журналистам посол России в Таиланде Евгений Томихин.

"Как вы помните, в прошлом году здесь был установлен мемориальный знак на месте захоронения двух матросов с нашего крейсера "Аврора", похороненных в 1911 году. Теперь у нас есть место, где поклониться российским морякам, почтить память всех моряков, павших во время несения службы, павших при защите отечества", - сказал глава российской дипмиссии.

"Мы продолжаем вместе с нашими гражданами, представителями российской диаспоры, которые постоянно находятся в Таиланде, изыскания относительно возможности нахождения здесь других захоронений. В прошлом году администрация нам сказала, что они не исключают возможности, что здесь могут быть захоронения кого-то из наших соотечественников. Будем и дальше искать по военным и гражданским архивам и с помощью таиландских коллег", - сказал посол РФ.

Могила моряков с "Авроры" была найдена в результате кропотливой многомесячной работы волонтеров Санкт-Петербургского общественного информационно-аналитического центра "Помним всех поименно". В поиске, который велся как в Таиланде, так и в архивах России и других стран, участвовали граждане России и Белоруссии . Средства на памятную плиту для установки на могиле собрали жители Санкт-Петербурга и россияне, живущие и работающие в Таиланде. Саму плиту создал российский скульптор Рафаэль Даянов, а в камне она была воплощена в Китае