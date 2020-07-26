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В Москве отметили рост качества школьного образования
Качество образования школьников Москвы выросло после появления "больших школ", сообщил начальник управления развития кадрового потенциала системы образования... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T12:25
москва
образование - общество
общество
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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60
москва, образование - общество, общество

В Москве отметили рост качества школьного образования

12:25 26.07.2020
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© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в фотобанкПустые парты в школьном классе
Пустые парты в школьном классе
© РИА Новости / Антон Уницын
Перейти в фотобанк
Пустые парты в школьном классе. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Качество образования школьников Москвы выросло после появления "больших школ", сообщил начальник управления развития кадрового потенциала системы образования столичного департамента образования и науки Илья Новокрещенов.

"Мы видим, что, по результатам исследований, качество образования московских школьников выросло... Дело не только в том, что у нас огромное количество победителей всероссийских олимпиад школьников, а дело в том, что разрыв между самыми результативными ребятами и самыми нерезультативными, по результатам исследований, самый короткий в мире", - сообщил Новокрещенов в эфире радио "Комсомольская правда".

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Он также подчеркнул, что основная масса московских школьников демонстрирует "очень хорошие результаты".
По словам Новокрещенова, после объединения маленьких школ в большие у ребёнка появилось больше возможностей.
"Например, возможность встретить своего учителя. Ни для кого не секрет, что свой учитель - это значимый взрослый, который часто оказывает большое влияние на выбор профессии у ребёнка... В большой школе количество старших классов большое, и мы можем разбивать их на большое количество профилей, и у ребёнка возникает выбор этих профилей", - отметил он.
Объединение школ происходило в рамках Программы развития образования Москвы на 2012-2016 годы. До начала реорганизации в Москве было около 1500 школ и 2000 детских садов. На сегодняшний день в столице более 800 образовательных комплексов, в которые вошли почти три тысячи образовательных учреждений.
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