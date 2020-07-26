В Москве отметили рост качества школьного образования

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Качество образования школьников Москвы выросло после появления "больших школ", сообщил начальник управления развития кадрового потенциала системы образования столичного департамента образования и науки Илья Новокрещенов.
"Мы видим, что, по результатам исследований, качество образования московских школьников выросло... Дело не только в том, что у нас огромное количество победителей всероссийских олимпиад школьников, а дело в том, что разрыв между самыми результативными ребятами и самыми нерезультативными, по результатам исследований, самый короткий в мире", - сообщил Новокрещенов в эфире радио "Комсомольская правда".
Он также подчеркнул, что основная масса московских школьников демонстрирует "очень хорошие результаты".
По словам Новокрещенова, после объединения маленьких школ в большие у ребёнка появилось больше возможностей.
"Например, возможность встретить своего учителя. Ни для кого не секрет, что свой учитель - это значимый взрослый, который часто оказывает большое влияние на выбор профессии у ребёнка... В большой школе количество старших классов большое, и мы можем разбивать их на большое количество профилей, и у ребёнка возникает выбор этих профилей", - отметил он.
Объединение школ происходило в рамках Программы развития образования Москвы на 2012-2016 годы. До начала реорганизации в Москве было около 1500 школ и 2000 детских садов. На сегодняшний день в столице более 800 образовательных комплексов, в которые вошли почти три тысячи образовательных учреждений.