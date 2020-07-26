В Москве отметили рост качества школьного образования

"Например, возможность встретить своего учителя. Ни для кого не секрет, что свой учитель - это значимый взрослый, который часто оказывает большое влияние на выбор профессии у ребёнка... В большой школе количество старших классов большое, и мы можем разбивать их на большое количество профилей, и у ребёнка возникает выбор этих профилей", - отметил он.