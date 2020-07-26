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Распространение нового коронавируса
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В Карабахе сообщили о первом случае смерти пациента с COVID-19
Минздрав непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщил в воскресенье о первом случае смерти пациента с подтвержденным коронавирусом, уточнив, что причиной РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T12:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нагорный карабах
воз
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, нагорный карабах, воз, в мире

В Карабахе сообщили о первом случае смерти пациента с COVID-19

12:23 26.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНагорный Карабах
Нагорный Карабах
© РИА Новости / Илья Питалев
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Нагорный Карабах. Архивное фото
ЕРЕВАН, 26 июл - РИА Новости. Минздрав непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщил в воскресенье о первом случае смерти пациента с подтвержденным коронавирусом, уточнив, что причиной смерти стала другая болезнь.
Ранее карабахские власти продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 12 августа. В субботу сообщалось о 212 подтвержденных случаях COVID-19 и 148 выздоровевших пациентах.
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"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) COVID-19 подтвержден у 212 граждан. Выздоровели 149 пациентов. К сожалению, скончалась 90-летняя женщина, у которой был подтвержден коронавирус, однако смерть наступила от другого заболевания", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.
По данным минздрава, на изоляции в Карабахе сейчас находятся 125 жителей, проведен 4691 тест на наличие коронавирусной инфекции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.
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Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нагорный КарабахВОЗВ мире
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