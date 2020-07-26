В Карабахе сообщили о первом случае смерти пациента с COVID-19

"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) COVID-19 подтвержден у 212 граждан. Выздоровели 149 пациентов. К сожалению, скончалась 90-летняя женщина, у которой был подтвержден коронавирус, однако смерть наступила от другого заболевания", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.