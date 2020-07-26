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В ДНР и ЛНР заявили о полном бессрочном прекращении огня с 27 июля
С 27 июля Донецкая и Луганская народные республики переходят к полному бессрочному прекращению огня. Соответствующие приказы издали управления Народной милиции... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T14:32
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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лнр, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, донбасс, донецкая народная республика, минск

В ДНР и ЛНР заявили о полном бессрочном прекращении огня с 27 июля

12:12 26.07.2020 (обновлено: 14:32 26.07.2020)
24270
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкТанкист Народной милиции ДНР
Танкист Народной милиции ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Танкист Народной милиции ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 июл — РИА Новости. С 27 июля Донецкая и Луганская народные республики переходят к полному бессрочному прекращению огня. Соответствующие приказы издали управления Народной милиции ДНР и ЛНР.
"Всем военнослужащим <...> с 00:01 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие", — сказал журналистам начальник Народной милиции ДНР Денис Синенков.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
23 июля, 22:16Сказано в эфире
Проблем выше крыши. Политолог о словах Зеленского о перемирии в ДонбассеПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в прекращение огня на территории Донбасса с 27 июля после подписания соглашения в "нормандском формате". Политолог Александр Форманчук в эфире радио Sputnik назвал это ситуативным оживлением темы.
Он подчеркнул, что приказ доведен до всех подразделений и каждого военнослужащего под роспись. Командиры провели инструктаж личного состава.

"По всей линии соприкосновения в каждом подразделении командирами осуществляется контроль за выполнением достигнутых договоренностей. В случае агрессии со стороны противника Народная милиция, при получении соответствующего приказа, готова к адекватным действиям", — добавил Синенков.

С аналогичным заявлением выступил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.
На этой неделе контактная группа в Минске согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе. Они предусматривают запрет наступательных и диверсионных действий, ведение огня, в том числе снайперского, размещение вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.
Украинские власти с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, объявивших о независимости после госпереворота в Киеве. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в частности, на встречах контактной группы в Минске, но и после договоренностей о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.
Предыдущее соглашение о перемирии в Донбассе действовало с 21 июля прошлого года. Как заявляли в ДНР, за год украинские силовики нарушили режим прекращения огня около четырех тысяч раз.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
24422189945
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ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассДонецкая Народная РеспубликаМинск
Популярные комментарии
Странное решение. А чубатые готовы прекратить огонь?
26 июля, 12:27
Арсений Новиков
6600008
Не верю что чубатые не будут провоцировать.
26 июля, 12:29
Егор Панкратов
6600005
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