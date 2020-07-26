В ДНР и ЛНР заявили о полном бессрочном прекращении огня с 27 июля

"Всем военнослужащим <...> с 00:01 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие", — сказал журналистам начальник Народной милиции ДНР Денис Синенков.
23 июля, 22:16Сказано в эфиреПроблем выше крыши. Политолог о словах Зеленского о перемирии в ДонбассеПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в прекращение огня на территории Донбасса с 27 июля после подписания соглашения в "нормандском формате". Политолог Александр Форманчук в эфире радио Sputnik назвал это ситуативным оживлением темы.
Он подчеркнул, что приказ доведен до всех подразделений и каждого военнослужащего под роспись. Командиры провели инструктаж личного состава.
"По всей линии соприкосновения в каждом подразделении командирами осуществляется контроль за выполнением достигнутых договоренностей. В случае агрессии со стороны противника Народная милиция, при получении соответствующего приказа, готова к адекватным действиям", — добавил Синенков.
С аналогичным заявлением выступил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.
На этой неделе контактная группа в Минске согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе. Они предусматривают запрет наступательных и диверсионных действий, ведение огня, в том числе снайперского, размещение вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.
Украинские власти с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, объявивших о независимости после госпереворота в Киеве. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в частности, на встречах контактной группы в Минске, но и после договоренностей о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.
Предыдущее соглашение о перемирии в Донбассе действовало с 21 июля прошлого года. Как заявляли в ДНР, за год украинские силовики нарушили режим прекращения огня около четырех тысяч раз.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения