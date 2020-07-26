В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 1648

"Согласно исследованиям, проведенным 25 июля, выявлено три случая заболевания COVID-19. Всего по состоянию на 10.00 (совпадает с мск) зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР 1648", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава ДНР.