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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200726/1574932662.html
В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 1648
Число выявленных случаев COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за сутки увеличилось на три, до 1648, сообщили в воскресенье в пресс-службе РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T10:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения днр
донецкая народная республика
денис пушилин
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, министерство здравоохранения днр, донецкая народная республика, денис пушилин

В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 1648

10:50 26.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за сутки увеличилось на три, до 1648, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минздрава ДНР.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Указом главы республики Дениса Пушилина запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших из государств, определенных штабом по предупреждению распространения COVID-19, как страны с неблагополучной эпидситуацией введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
"Согласно исследованиям, проведенным 25 июля, выявлено три случая заболевания COVID-19. Всего по состоянию на 10.00 (совпадает с мск) зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР 1648", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава ДНР.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
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