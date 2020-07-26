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В Таджикистане ограничили число гостей на свадьбах из-за коронавируса
Таджикистан из-за коронавируса ввел новый регламент проведения свадеб, сообщил пресс-секретарь Комитета по делам религии, упорядочения национальных традиций,... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T10:45
2020-07-26T10:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
таджикистан
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, таджикистан, в мире
ДУШАНБЕ, 26 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан из-за коронавируса ввел новый регламент проведения свадеб, сообщил пресс-секретарь Комитета по делам религии, упорядочения национальных традиций, торжеств и обрядов при правительстве страны Афшини Муким.
"На основании протокольного поручения заседания правительства Таджикистана с целью предотвращения распространения коронавируса впредь свадьбы будут проводиться в семейном кругу с участием минимального количества приглашённых гостей", - сказал он.
В соответствии с новым порядком, который будет введён с 27 июля, максимальное количество участников на свадебной церемонии не должно превышать 30-40 человек.
"Этот порядок будет действовать до стабилизации обстановки в республике по распространению инфекционных заболеваний COVID-19", - сказал пресс-секретарь.
Проведение свадеб в Таджикистане в связи с пандемией коронавируса было приостановлено с конца апреля.
В июне республиканский штаб по профилактике COVID-19 разрешил проводить свадьбы с 15 июня с участием не больше 100 человек с соблюдением всех обязательных санитарно-гигиенических правил.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф