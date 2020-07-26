В Таджикистане ограничили число гостей на свадьбах из-за коронавируса

Регистрация брака во время пандемии коронавируса. Архивное фото

Регистрация брака во время пандемии коронавируса

ДУШАНБЕ, 26 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан из-за коронавируса ввел новый регламент проведения свадеб, сообщил пресс-секретарь Комитета по делам религии, упорядочения национальных традиций, торжеств и обрядов при правительстве страны Афшини Муким.

"На основании протокольного поручения заседания правительства Таджикистана с целью предотвращения распространения коронавируса впредь свадьбы будут проводиться в семейном кругу с участием минимального количества приглашённых гостей", - сказал он.

В соответствии с новым порядком, который будет введён с 27 июля, максимальное количество участников на свадебной церемонии не должно превышать 30-40 человек.

"Этот порядок будет действовать до стабилизации обстановки в республике по распространению инфекционных заболеваний COVID-19", - сказал пресс-секретарь.

Проведение свадеб в Таджикистане в связи с пандемией коронавируса было приостановлено с конца апреля.

В июне республиканский штаб по профилактике COVID-19 разрешил проводить свадьбы с 15 июня с участием не больше 100 человек с соблюдением всех обязательных санитарно-гигиенических правил.