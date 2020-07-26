https://ria.ru/20200726/1574931773.html
В России за сутки умерли 77 пациентов с COVID-19
За сутки в РФ умерли 77 человек с COVID-19, за все время — 13 269, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T10:33
2020-07-26T10:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
санкт-петербург
общество
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москва
санкт-петербург
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2020
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, санкт-петербург, общество