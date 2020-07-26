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Распространение нового коронавируса
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В России за сутки умерли 77 пациентов с COVID-19
За сутки в РФ умерли 77 человек с COVID-19, за все время — 13 269, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T10:33
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, санкт-петербург, общество

В России за сутки умерли 77 пациентов с COVID-19

10:33 26.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. За сутки в РФ умерли 77 человек с COVID-19, за все время — 13 269, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки подтверждено 77 летальных случаев... За весь период по России умерло 13 269 человек", - говорится в сообщении.
В частности, за сутки по девять человек умерли в Москве и Санкт-Петербурге.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваСанкт-ПетербургОбщество
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