https://ria.ru/20200726/1574931464.html
В Новосибирске почтальон похитила выплаты для ветеранов к 75-летию Победы
Женщину-почтальона в Новосибирске будут судить за хищение президентских выплат ветеранам Великой Отечественной войны, которые положены им в связи с 75-летием... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T10:28
2020-07-26T10:28
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
новосибирск
происшествия
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новосибирск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день победы, великая отечественная война (1941-1945), новосибирск, происшествия
НОВОСИБИРСК, 26 июл – РИА Новости.
Женщину-почтальона в Новосибирске
будут судить за хищение президентских выплат ветеранам Великой Отечественной войны, которые положены им в связи с 75-летием Победы, сообщается на сайте Первомайского районного суда.
"Поступило уголовное дело по обвинению Лихолат О. в совершении преступлений, предусмотренных статьей 160 частью 3 УК РФ "Присвоение или растрата с использованием служебного положения" (шесть эпизодов)", - говорится в сообщении.
Согласно поступившим в суд данными следствия, с 7 апреля по 7 мая 2020 года почтальон первого класса Оксана Лихолат, используя свое служебное положение, воспользовалась поручением на доставку пенсий и соцвыплат, подделала подписи шести ветеранов и похитила полагающиеся им выплаты.
Уголовное дело было возбуждено после прокурорской проверки единовременных выплат ветеранам в Первомайском районе. Женщине грозит наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до шести лет.
В суде напомнили, что ранее президент РФ подписал указ, согласно которому в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне в апреле-мае этого года были назначены единовременные выплаты в размере 75 и 50 тысяч рублей ветеранам войны, вдовам, инвалидам, узникам концлагерей, труженикам тыла.