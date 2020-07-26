В Новосибирске почтальон похитила выплаты для ветеранов к 75-летию Победы

НОВОСИБИРСК, 26 июл – РИА Новости. Женщину-почтальона в Женщину-почтальона в Новосибирске будут судить за хищение президентских выплат ветеранам Великой Отечественной войны, которые положены им в связи с 75-летием Победы, сообщается на сайте Первомайского районного суда.

"Поступило уголовное дело по обвинению Лихолат О. в совершении преступлений, предусмотренных статьей 160 частью 3 УК РФ "Присвоение или растрата с использованием служебного положения" (шесть эпизодов)", - говорится в сообщении.

Согласно поступившим в суд данными следствия, с 7 апреля по 7 мая 2020 года почтальон первого класса Оксана Лихолат, используя свое служебное положение, воспользовалась поручением на доставку пенсий и соцвыплат, подделала подписи шести ветеранов и похитила полагающиеся им выплаты.

Уголовное дело было возбуждено после прокурорской проверки единовременных выплат ветеранам в Первомайском районе. Женщине грозит наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до шести лет.