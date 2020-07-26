https://ria.ru/20200726/1574930857.html
Путин на катере дошел до Невы, где будет смотреть парад в День ВМФ
Президент России Владимир Путин на катере дошел до Невы, где обходит парадную линию боевых кораблей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T10:14
2020-07-26T10:14
нева (река)
владимир путин
санкт-петербург
безопасность
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https://ria.ru/20200726/1574846798.html
2
нева (река)
санкт-петербург
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Парады в честь дня ВМФ во Владивостоке и на Камчатке
Так парады в честь дня ВМФ прошли во Владивостоке и на Камчатке. В акватории бухты Золотой Рог смотр кораблей проходил впервые.
2020-07-26T10:14
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нева (река), владимир путин, санкт-петербург, безопасность