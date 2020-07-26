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На Украине выявили вспышку коронавируса в аппарате Гослесагентства
Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в центральном аппарате Гослесагентства Украины, наличие инфекции подтверждено у восьми сотрудников, сообщил в... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T10:10
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353
60
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коронавирус covid-19, ситуация на украине, украина, в мире

На Украине выявили вспышку коронавируса в аппарате Гослесагентства

10:10 26.07.2020
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Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
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Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 26 июл – РИА Новости. Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в центральном аппарате Гослесагентства Украины, наличие инфекции подтверждено у восьми сотрудников, сообщил в воскресенье начальник ведомства Василий Кузевич.
"Сообщение о вспышке острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, среди сотрудников центрального аппарата Гослесагентства. После подтверждения у трех работников центрального аппарата Гослесагентства этой болезни все сотрудники сдали ПЦР-тесты. К сожалению, результаты лабораторных анализов подтвердили наличие этого заболевания еще у пяти работников центрального аппарата Гослесагентства", - написал Кузевич в своем Facebook.
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По состоянию на 26 июля, на Украине выявлены 64 849 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1605 человек. Всего выздоровели 35 807 человек, в том числе 310 - за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеУкраинаВ мире
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