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Путин обошел на катере боевые корабли на Кронштадтском рейде
Президент Владимир Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T10:19
кронштадт
владимир путин
безопасность
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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кронштадт, владимир путин, безопасность

Путин обошел на катере боевые корабли на Кронштадтском рейде

10:05 26.07.2020 (обновлено: 10:19 26.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент, верховный главнокомандующий Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге
Президент, верховный главнокомандующий Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент, верховный главнокомандующий Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге
КРОНШТАДТ, 26 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде, передает корреспондент РИА Новости.

"Поздравляю вас с Днем Военно-Морского флота", — сказал глава государства, обращаясь к экипажам.

Смотреть парад президент будет с центральной трибуны, где также находятся ветераны ВМФ, юнармейцы и нахимовцы.
Главный военно-морской парад по традиции проходит в Санкт-Петербурге. Парадную линию на Неве, у Дворцового моста, возглавил первый российский линейный корабль XVIII века "Полтава", воссозданный на исторической верфи.
Корабли ВМФ России на репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота РФ на реке Неве в Санкт-Петербурге
Вчера, 03:21
День Военно-морского флота РФ
Всего в параде участвуют 46 кораблей, катеров и судов, в том числе фрегат "Адмирал Касатонов" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большие десантные корабли "Минск", "Петр Моргунов", "Королев" и корвет "Стойкий". В воздушной части примет участие 41 единица авиатехники: стребители Су-33, Су-27 и МиГ-29, противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38, самолеты-амфибии Бе-200 и Бе-12, вертолеты Ми-8, Ка-31Р, Ка-29 и Ка-27М, а также многое другое.
Помимо Петербурга, парады в День Военно-морского флота состоятся в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке и Каспийске. В некоторых регионах они пройдут в условиях частичных карантинных ограничений из-за коронавируса.
Противодиверсионный катер проекта Грачонок на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ в Санкт-Петербурге
Вчера, 06:00Акценты
От Камчатки до Балтийска. Россия отмечает День Военно-Морского флотаФлот – это один из двух орлов, на которых держится российский герб. Более того – только с его появлением Русь и стала Россией. 26 июля отмечается День Военно-Морского флота.
118443437
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КронштадтВладимир ПутинБезопасность
Популярные комментарии
Зачем этот ваш псевдопатриотический бред? Мы же все прекрасно знаем реальную ситуацию в стране и никакими парадами её не скрыть.
26 июля, 10:27
VGVLADIMIR GROMOV
38200023
Красавцы! Защитники. Сильные и мощные. Лучшие в мире. Всей страной любуемся и гордимся. Так и будет отныне и до веку.
26 июля, 10:18
lyuda.terenteva.55
27311021
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