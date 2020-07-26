https://ria.ru/20200726/1574930636.html
Путин обошел на катере боевые корабли на Кронштадтском рейде
Президент Владимир Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T10:05
2020-07-26T10:19
кронштадт
владимир путин
безопасность
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https://ria.ru/20200726/1574846798.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200726/1574883885.html
VLADIMIR GROMOV
Зачем этот ваш псевдопатриотический бред? Мы же все прекрасно знаем реальную ситуацию в стране и никакими парадами её не скрыть.
63
lyuda.terenteva.55
Красавцы! Защитники. Сильные и мощные. Лучшие в мире. Всей страной любуемся и гордимся. Так и будет отныне и до веку.
53
25
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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кронштадт, владимир путин, безопасность
КРОНШТАДТ, 26 июл — РИА Новости.
Президент Владимир Путин
обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде, передает корреспондент РИА Новости.
"Поздравляю вас с Днем Военно-Морского флота", — сказал глава государства, обращаясь к экипажам.
Смотреть парад президент будет с центральной трибуны, где также находятся ветераны ВМФ, юнармейцы и нахимовцы.
Главный военно-морской парад по традиции проходит в Санкт-Петербурге
. Парадную линию на Неве, у Дворцового моста, возглавил первый российский линейный корабль XVIII века "Полтава", воссозданный на исторической верфи.
Всего в параде участвуют 46 кораблей, катеров и судов, в том числе фрегат "Адмирал Касатонов" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большие десантные корабли "Минск", "Петр Моргунов", "Королев" и корвет "Стойкий". В воздушной части примет участие 41 единица авиатехники: стребители Су-33, Су-27 и МиГ-29, противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38, самолеты-амфибии Бе-200 и Бе-12, вертолеты Ми-8, Ка-31Р, Ка-29 и Ка-27М, а также многое другое.
Помимо Петербурга, парады в День Военно-морского флота состоятся в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке и Каспийске. В некоторых регионах они пройдут в условиях частичных карантинных ограничений из-за коронавируса.