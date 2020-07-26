Во Владимирской области число случаев коронавируса выросло на 29

"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 на 26 июля 2020 года лабораторно подтверждено 29 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5462 случая заболевания", - говорится в сообщении.