Во Владимирской области число случаев коронавируса выросло на 29

ВОРОНЕЖ, 26 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 29, до 5462, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 на 26 июля 2020 года лабораторно подтверждено 29 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5462 случая заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире с начала пандемии выявлен 941 случай COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 781, в Петушинском районе - 647, в Муроме - 485, в Ковровском районе - 438, в Александровском районе - 425, Собинском - 309, Вязниковском - 284, Юрьев-Польском - 257.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 5103 пациента, скончались - 123.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф