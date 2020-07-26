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Религия и мировоззрение
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Волонтер признался в поджоге собора в Нанте
Волонтер, работавший в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, признался в поджоге храма, сообщает газета Ouest France. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T10:47
религия и мировоззрение
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Во французском Нанте вспыхнул пожар в соборе Святых Петра и Павла
Пожар произошел внутри собора. На месте происшествия работают пожарные команды
2020-07-26T09:00
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PT0M53S
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РИА Новости
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франция, нант, руанда, в мире

Волонтер признался в поджоге собора в Нанте

09:00 26.07.2020 (обновлено: 10:47 26.07.2020)
13183
© REUTERS / Stephane MaheТушение пожара в Соборе Святых Петра и Павла в Нанте, Франция
Тушение пожара в Соборе Святых Петра и Павла в Нанте, Франция
© REUTERS / Stephane Mahe
Тушение пожара в Соборе Святых Петра и Павла в Нанте, Франция
ПАРИЖ, 26 июл — РИА Новости. Волонтер, работавший в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, признался в поджоге храма, сообщает газета Ouest France.
Cобор Святых Петра и Павла загорелся 18 июля. Пожар продолжался несколько часов, в соборе, в частности, полностью разрушился большой орган. Прокуратура заподозрила умышленный поджог. На следующий день задержали 39-летнего волонтера, выходца из Руанды, который помогал в храме и в день пожара должен был запереть двери. Позже его отпустили на свободу без предъявления обвинений.
Вчера, 25 июня, мужчину задержали во второй раз. Cледственный судья предъявил ему обвинения в поджоге.
Доброволец признал вину. Он рассказал, что поджег собор в трех местах — под большим органом, под малым органом и у электрощита. О том, что стало мотивом такого поступка, не сообщается.
Поджигателю грозит до десяти лет тюрьмы и 150 тысяч евро штрафа.
Пожар в одном из крупнейших готических соборов Франции
© AFP 2020 / Sebastien Salom-Gomis

В субботу утром в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант на западе страны произошел пожар.

Ликвидация пожара в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
1 из 6

В субботу утром в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант на западе страны произошел пожар.

© AFP 2020 / Sebastien Salom-Gomis
© REUTERS / Stephane Mahe

Это одна из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте она всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери. Строительство собора началось в XV веке и продолжалось 457 лет.

Пожарные во время ликвидации возгорания в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
2 из 6

Это одна из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте она всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери. Строительство собора началось в XV веке и продолжалось 457 лет.

© REUTERS / Stephane Mahe
© REUTERS / Stephane Mahe

На место пожара выехали премьер-министр Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и министр культуры Розелин Башло.

Пожарные во время ликвидации возгорания в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
3 из 6

На место пожара выехали премьер-министр Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и министр культуры Розелин Башло.

© REUTERS / Stephane Mahe
© REUTERS / Stephane Mahe

На месте происшествия работали 104 пожарных и 45 машин экстренных служб.

Ликвидация пожара в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
4 из 6

На месте происшествия работали 104 пожарных и 45 машин экстренных служб.

© REUTERS / Stephane Mahe
© REUTERS / Stephane Mahe

По словам начальника пожарной службы департамента Атлантическая Луара Лорана Ферле, в соборе было три очага возгорания.

Пожарные во время ликвидации возгорания в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
5 из 6

По словам начальника пожарной службы департамента Атлантическая Луара Лорана Ферле, в соборе было три очага возгорания.

© REUTERS / Stephane Mahe
© REUTERS / Stephane Mahe

Как заявил прокурор города Нант Пьер Сен, причиной возгорания мог быть поджог.

Ликвидация пожара в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
6 из 6

Как заявил прокурор города Нант Пьер Сен, причиной возгорания мог быть поджог.

© REUTERS / Stephane Mahe
1 из 6

В субботу утром в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант на западе страны произошел пожар.

© AFP 2020 / Sebastien Salom-Gomis
2 из 6

Это одна из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте она всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери. Строительство собора началось в XV веке и продолжалось 457 лет.

© REUTERS / Stephane Mahe
3 из 6

На место пожара выехали премьер-министр Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и министр культуры Розелин Башло.

© REUTERS / Stephane Mahe
4 из 6

На месте происшествия работали 104 пожарных и 45 машин экстренных служб.

© REUTERS / Stephane Mahe
5 из 6

По словам начальника пожарной службы департамента Атлантическая Луара Лорана Ферле, в соборе было три очага возгорания.

© REUTERS / Stephane Mahe
6 из 6

Как заявил прокурор города Нант Пьер Сен, причиной возгорания мог быть поджог.

© REUTERS / Stephane Mahe
367023824631
Обсудить 21
Религия и мировоззрениеФранцияНантРуандаВ мире
Популярные комментарии
Понять, простить. Они же дети!
26 июля, 09:10
Андрей Е
18471142
Нормально так некоторые люди ведут себя «в гостях»
26 июля, 09:12
СКСергей К
59110102
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