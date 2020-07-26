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Собянин отметил постепенное восстановление торговли в Москве
Торговля в Москве постепенно восстанавливается после введённых из-за коронавируса ограничений, на прошлой неделе объемы продаж превысили показатели аналогичного РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T08:43
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

Собянин отметил постепенное восстановление торговли в Москве

08:42 26.07.2020 (обновлено: 08:43 26.07.2020)
2007
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Торговля в Москве постепенно восстанавливается после введённых из-за коронавируса ограничений, на прошлой неделе объемы продаж превысили показатели аналогичного периода 2019 года , сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Торговля пережила непростые времена, сегодня она постепенно восстанавливается. Если взять неделю к неделе прошлого года, то прошедшая неделя этого года по объёму превысила объемы 2019 года", - сообщил Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

По словам мэра, более миллиона москвичей работают в системе торговли. Собянин подчеркнул, что работники торговли проявили себя лучшим образом в период пандемии.
"Был период ажиотажного спроса, когда сметали с прилавок все продукты. Перед нами была картинка, как это все происходило в зарубежных странах, когда была паника, пустые полки, ажиотаж. В Москве такого не было", - заключил мэр.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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