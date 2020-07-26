Собянин отметил постепенное восстановление торговли в Москве

"Торговля пережила непростые времена, сегодня она постепенно восстанавливается. Если взять неделю к неделе прошлого года, то прошедшая неделя этого года по объёму превысила объемы 2019 года", - сообщил Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

По словам мэра, более миллиона москвичей работают в системе торговли. Собянин подчеркнул, что работники торговли проявили себя лучшим образом в период пандемии.

"Был период ажиотажного спроса, когда сметали с прилавок все продукты. Перед нами была картинка, как это все происходило в зарубежных странах, когда была паника, пустые полки, ажиотаж. В Москве такого не было", - заключил мэр.