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Распространение нового коронавируса
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В Новосибирской области выявили 109 новых случаев COVID-19
Сто девять случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 42 человека, скончались еще четверо, сообщает в... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T08:33
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новосибирск, новосибирская область, общество

В Новосибирской области выявили 109 новых случаев COVID-19

08:33 26.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик у машины скорой помощи . Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 26 июл – РИА Новости. Сто девять случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 42 человека, скончались еще четверо, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на утро 26 июля, в регионе выявили 8826 случаев COVID-19 (+109 за последние сутки), в том числе 524 ребенка. 6769 человек выздоровели (+42 за сутки)", - говорится в сообщении.
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Власти констатируют, что скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 43 и 45 лет, и женщины, им было 73 и 74 года. Всего в регионе от коронавируса умерли уже 200 человек.
"В отделениях интенсивной терапии находятся 79 человек. На ИВЛ – 23 пациента", - сообщает штаб.
Госпитализированы, как сообщается, 66 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1602. В больницы районов области госпитализированы 864 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области сделали почти 298 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 595 жителей региона, 30 436 человек сняты с наблюдения.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НовосибирскНовосибирская областьОбщество
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