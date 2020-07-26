В Новосибирской области выявили 109 новых случаев COVID-19

"По данным оперативного штаба на утро 26 июля, в регионе выявили 8826 случаев COVID-19 (+109 за последние сутки), в том числе 524 ребенка. 6769 человек выздоровели (+42 за сутки)", - говорится в сообщении.

Власти констатируют, что скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 43 и 45 лет, и женщины, им было 73 и 74 года. Всего в регионе от коронавируса умерли уже 200 человек.