В Новосибирской области выявили 109 новых случаев COVID-19

НОВОСИБИРСК, 26 июл – РИА Новости. Сто девять случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 42 человека, скончались еще четверо, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на утро 26 июля, в регионе выявили 8826 случаев COVID-19 (+109 за последние сутки), в том числе 524 ребенка. 6769 человек выздоровели (+42 за сутки)", - говорится в сообщении.
Власти констатируют, что скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 43 и 45 лет, и женщины, им было 73 и 74 года. Всего в регионе от коронавируса умерли уже 200 человек.
"В отделениях интенсивной терапии находятся 79 человек. На ИВЛ – 23 пациента", - сообщает штаб.
Госпитализированы, как сообщается, 66 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1602. В больницы районов области госпитализированы 864 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области сделали почти 298 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 595 жителей региона, 30 436 человек сняты с наблюдения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.