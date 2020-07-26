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Морской парад в Санкт-Петербурге в честь дня ВМФ. Прямая трансляция
Российский Военно-Морской флот отмечает 324-ю годовщину со дня своего основания. На главном параде в Санкт-Петербурге традиционно присутствует верховный... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T11:09
россия
владимир путин
санкт-петербург
вмф рф
общество
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Там уже всё прошло, заботливый ты наш..... Показывали по многим канала парад из Владика и Камчатки.
10
14
россия
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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LIVE: Морской парад в честь Дня Военно-морского флота
LIVE: Морской парад в честь Дня Военно-морского флота
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
видео, россия, владимир путин, санкт-петербург, вмф рф, общество
Морской парад в Санкт-Петербурге в честь дня ВМФ. Прямая трансляция
Российский Военно-Морской флот отмечает 324-ю годовщину со дня своего основания. На главном параде в Санкт-Петербурге традиционно присутствует верховный главнокомандующий, президент Владимир Путин.
2020-07-26T10:51
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Морской парад в Санкт-Петербурге в честь дня ВМФ. Прямая трансляция

10:51 26.07.2020 (обновлено: 11:09 26.07.2020)
12687
Российский Военно-Морской флот отмечает 324-ю годовщину со дня своего основания. На главном параде в Санкт-Петербурге традиционно присутствует верховный главнокомандующий, президент Владимир Путин.
95617181018
Обсудить 14
РоссияВладимир ПутинСанкт-ПетербургВМФ РФОбщество
Популярные комментарии
Там уже всё прошло, заботливый ты наш..... Показывали по многим канала парад из Владика и Камчатки.
26 июля, 11:06
Арсений Новиков
910000
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