Российский Военно-Морской флот отмечает 324-ю годовщину со дня своего основания. На главном параде в Санкт-Петербурге традиционно присутствует верховный главнокомандующий, президент Владимир Путин.
https://ria.ru/20200726/1574928174.html
Морской парад в Санкт-Петербурге в честь дня ВМФ. Прямая трансляция
Российский Военно-Морской флот отмечает 324-ю годовщину со дня своего основания. На главном параде в Санкт-Петербурге традиционно присутствует верховный... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T10:51
2020-07-26T11:09
россия
владимир путин
санкт-петербург
вмф рф
общество
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Арсений Новиков
Там уже всё прошло, заботливый ты наш..... Показывали по многим канала парад из Владика и Камчатки.
10
14
россия
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Морской парад в честь Дня Военно-морского флота
LIVE: Морской парад в честь Дня Военно-морского флота
2020-07-26T10:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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видео, россия, владимир путин, санкт-петербург, вмф рф, общество
Морской парад в Санкт-Петербурге в честь дня ВМФ. Прямая трансляция
Российский Военно-Морской флот отмечает 324-ю годовщину со дня своего основания. На главном параде в Санкт-Петербурге традиционно присутствует верховный главнокомандующий, президент Владимир Путин.
2020-07-26T10:51
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PT74M32S
Морской парад в Санкт-Петербурге в честь дня ВМФ. Прямая трансляция
10:51 26.07.2020 (обновлено: 11:09 26.07.2020)
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Арсений Новиков
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