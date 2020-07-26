В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 20 тысяч

ТАШКЕНТ, 26 июл - РИА Новости. Число выявленных инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в Число выявленных инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 573 и достигло 20 226, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К субботе число зарегистрированных случаев составляло 19 653, скончались 107 пациентов, 10 472 выздоровели.

"По состоянию на 26 июля 2020 года 10.00 (08.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 20 226", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

За минувшие сутки также были зафиксированы пять случаев смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 112 человек.

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 10 831. В субботу из больниц были выписаны 359 человек, это новый рекорд выздоровевших за день в стране, в пятницу – 323, в четверг – 277. Сейчас на лечении находятся 9 283 пациентов с COVID-19, в том числе 133 - в тяжелом состоянии, 63 - в крайне тяжелом.

В четверг президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев назвал ситуацию с COVID-19 серьезной и согласился с предложением республиканской спецкомиссии по борьбе с коронавирусом о продлении карантина. Сроки продления пока не определены.

Ранее власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля. Однако с 10 июля из-за роста числа заболевших было вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.