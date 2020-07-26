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Распространение нового коронавируса
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В Казахстане выявили более 1,4 тысячи новых случаев коронавируса
В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1494 случая коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 81 720, сообщила в воскресенье межведомственная... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T09:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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алма-ата
казахстан
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, нур-султан, алма-ата, казахстан, в мире

В Казахстане выявили более 1,4 тысячи новых случаев коронавируса

06:51 26.07.2020 (обновлено: 09:00 26.07.2020)
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
© Sputnik / Тимур Батыршин
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АЛМА-АТА, 26 июл — РИА Новости. В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1494 случая коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 81 720, сообщила в воскресенье межведомственная комиссия.
Число выздоровевших пациентов превышает 51,8 тысячи. В стране зафиксированы 610 случаев смерти от коронавируса.

"Зарегистрированы 1494 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей — 856, бессимптомных — 638", — говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.

Наибольшее число новых заражений выявлено в Алма-Ате (173) и Нур-Султане (284).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нур-СултанАлма-АтаКазахстанВ мире
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