СМИ: Джонсон пересмотрит ряд законов на фоне опасений из-за России

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается пересмотреть законы о государственной измене, гостайне и шпионаже на фоне опасений из-за "вмешательства" России в британскую политику и ухудшающихся отношений с Китаем, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники.
Ожидается, что изменения в законе о госизмене позволят считать преступником тех, кто присягает на верность иностранному государству и пытается въехать в Великобританию или действует на территории страны. Это может стать самым серьезным пересмотром закона о госизмене с 1695 года и позволит избавиться от правовых лазеек в нем.
Как сообщает газета, министры рассматривают изменения трех законов на фоне доклада комитета парламента по разведке о якобы имевшем место вмешательстве России в британскую политику, а также ухудшающихся отношений с Китаем и недостатков законодательных актов, из-за которых боевики террористических организаций возвращаются в Великобританию безнаказанными.
"Мы намерены повысить эффективность реагирования, чтобы снизить опасность угрозы, представляемой деятельностью враждебных государств в Великобритании, а также сделать Соединенное Королевство более трудной средой для деятельности противников", — сообщил газете источник в правительстве.
На прошлой неделе глава МИД Великобритании Доминик Рааб в письменном заявлении в парламент сообщил, что Россия "почти наверняка" пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года и что по этому факту возбуждено уголовное расследование.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
16 июня, 01:14В Германии ответили Трампу на слова о защите от России