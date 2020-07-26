СМИ: Джонсон пересмотрит ряд законов на фоне опасений из-за России

Ожидается, что изменения в законе о госизмене позволят считать преступником тех, кто присягает на верность иностранному государству и пытается въехать в Великобританию или действует на территории страны. Это может стать самым серьезным пересмотром закона о госизмене с 1695 года и позволит избавиться от правовых лазеек в нем.