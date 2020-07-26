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СМИ: Джонсон пересмотрит ряд законов на фоне опасений из-за России
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается пересмотреть законы о государственной измене, гостайне и шпионаже на фоне опасений из-за "вмешательства" РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T14:50
россия
доминик рааб
борис джонсон
великобритания
китай
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Ну это уже не смешно... А так да, обязательно пересмотрите все законы, я ща позавтракаю и вмешиваться начну, потом с соседом с собаками пойдём гулять, он тоже там вмешивается. Так что вы там посерьёзней к этому делу относитесь, мы ух какие...
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россия
великобритания
китай
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, доминик рааб, борис джонсон, великобритания, китай, в мире

СМИ: Джонсон пересмотрит ряд законов на фоне опасений из-за России

06:39 26.07.2020 (обновлено: 14:50 26.07.2020)
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© REUTERS / UK Parliament/Jessica TaylorПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© REUTERS / UK Parliament/Jessica Taylor
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается пересмотреть законы о государственной измене, гостайне и шпионаже на фоне опасений из-за "вмешательства" России в британскую политику и ухудшающихся отношений с Китаем, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники.
Ожидается, что изменения в законе о госизмене позволят считать преступником тех, кто присягает на верность иностранному государству и пытается въехать в Великобританию или действует на территории страны. Это может стать самым серьезным пересмотром закона о госизмене с 1695 года и позволит избавиться от правовых лазеек в нем.
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Как сообщает газета, министры рассматривают изменения трех законов на фоне доклада комитета парламента по разведке о якобы имевшем место вмешательстве России в британскую политику, а также ухудшающихся отношений с Китаем и недостатков законодательных актов, из-за которых боевики террористических организаций возвращаются в Великобританию безнаказанными.
"Мы намерены повысить эффективность реагирования, чтобы снизить опасность угрозы, представляемой деятельностью враждебных государств в Великобритании, а также сделать Соединенное Королевство более трудной средой для деятельности противников", — сообщил газете источник в правительстве.
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На прошлой неделе глава МИД Великобритании Доминик Рааб в письменном заявлении в парламент сообщил, что Россия "почти наверняка" пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года и что по этому факту возбуждено уголовное расследование.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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РоссияДоминик РаабБорис ДжонсонВеликобританияКитайВ мире
Популярные комментарии
Ну это уже не смешно... А так да, обязательно пересмотрите все законы, я ща позавтракаю и вмешиваться начну, потом с соседом с собаками пойдём гулять, он тоже там вмешивается. Так что вы там посерьёзней к этому делу относитесь, мы ух какие...
26 июля, 07:43
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1050001
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