https://ria.ru/20200726/1574925925.html
Жительница Кургана объяснила, почему вела ребенка "на поводке"
В Кургане местная жительница заявила, что использовала браслет безопасности для того, чтобы удерживать восьмилетнего сына, страдающего низкофункциональным... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T04:36
2020-07-26T16:35
россия
аутизм
курган
дети
жизнь без преград
общество
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https://ria.ru/20190306/1551581734.html
Максим Буланов
Такая вещица в Китае стоит 300 рублей, есть у каждой второй семьи, удобно в местах скопления людей не переживать за маленького человечка!! Путешествуйте чаще, смотрите по сторонам и не занимайтесь охотой на ведьм!! Нам далеко до норм Европы и других стран.
61
Нина Лагунова
Пользовалась поводком и никогда меня никто не осуждал.Когда на руках новорождённый а второй держится за карман и надо перейти оживлённую дорогу поводок надёжно защитит малыша от беготни по проезжей части если ему вдруг захочется побыстрее перейти дорогу.
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россия
курган
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155502/84/1555028463_0:60:1152:708_1400x0_80_0_0_0d88aa5255f2a322e7ae7f0b86a2c408.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аутизм, курган, дети, жизнь без преград, общество
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
В Кургане
местная жительница заявила, что использовала браслет безопасности для того, чтобы удерживать восьмилетнего сына, страдающего низкофункциональным аутизмом
, пишет портал "45.ru
".
Ранее в Сети появилось
видео, на котором женщина вела ребенка при помощи удерживающего устройства. Автор ролика заявила, что женщина якобы гуляла с мальчиком "на поводке". Видео вызвало обсуждения среди пользователей.
Женщина рассказала, что в момент, когда она шла с пожилым мужчиной и мальчиком и ее сняли на видео, семья ходила за водой и возвращалась домой. По ее словам, у полуслепого пенсионера тяжелая форма болезни Альцгеймера. Ребенок же не может говорить, не понимает, когда к нему обращаются, не осознает опасности.
"Если он убежит, я его догоню, но для того, чтобы догнать, мне сначала нужно было бы оставить полуслепого и не понимающего окружающего мира дедушку одного на улице. Пока я бы объясняла ему, что мне нужно догнать сына, могло бы случиться что-нибудь страшное", — отметила собеседница.
Она объяснила, что далеко не все водители способны понять, что обычный на вид ребенок может выскочить на дорогу.
"Это вынужденная безопасность", — подчеркнула женщина.
Жительница Кургана заключила, что у детей с расстройствами аутического спектра низкая социальная привязанность к близким и родителям, они практически не воспринимают авторитет взрослых.