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Жительница Кургана объяснила, почему вела ребенка "на поводке"
В Кургане местная жительница заявила, что использовала браслет безопасности для того, чтобы удерживать восьмилетнего сына, страдающего низкофункциональным... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T16:35
россия
аутизм
курган
дети
жизнь без преград
общество
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Такая вещица в Китае стоит 300 рублей, есть у каждой второй семьи, удобно в местах скопления людей не переживать за маленького человечка!! Путешествуйте чаще, смотрите по сторонам и не занимайтесь охотой на ведьм!! Нам далеко до норм Европы и других стран.
61
Пользовалась поводком и никогда меня никто не осуждал.Когда на руках новорождённый а второй держится за карман и надо перейти оживлённую дорогу поводок надёжно защитит малыша от беготни по проезжей части если ему вдруг захочется побыстрее перейти дорогу.
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россия
курган
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
россия, аутизм, курган, дети, жизнь без преград, общество

Жительница Кургана объяснила, почему вела ребенка "на поводке"

04:36 26.07.2020 (обновлено: 16:35 26.07.2020)
23996
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, DepositphotosРуки матери и ребенка
Руки матери и ребенка
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Кургане местная жительница заявила, что использовала браслет безопасности для того, чтобы удерживать восьмилетнего сына, страдающего низкофункциональным аутизмом, пишет портал "45.ru".
Ранее в Сети появилось видео, на котором женщина вела ребенка при помощи удерживающего устройства. Автор ролика заявила, что женщина якобы гуляла с мальчиком "на поводке". Видео вызвало обсуждения среди пользователей.
Женщина рассказала, что в момент, когда она шла с пожилым мужчиной и мальчиком и ее сняли на видео, семья ходила за водой и возвращалась домой. По ее словам, у полуслепого пенсионера тяжелая форма болезни Альцгеймера. Ребенок же не может говорить, не понимает, когда к нему обращаются, не осознает опасности.

"Если он убежит, я его догоню, но для того, чтобы догнать, мне сначала нужно было бы оставить полуслепого и не понимающего окружающего мира дедушку одного на улице. Пока я бы объясняла ему, что мне нужно догнать сына, могло бы случиться что-нибудь страшное", — отметила собеседница.

Она объяснила, что далеко не все водители способны понять, что обычный на вид ребенок может выскочить на дорогу.

"Это вынужденная безопасность", — подчеркнула женщина.

Жительница Кургана заключила, что у детей с расстройствами аутического спектра низкая социальная привязанность к близким и родителям, они практически не воспринимают авторитет взрослых.
Мама с ребенком на прогулке
6 марта 2019, 11:00РИА Наука
Школьники из Новосибирска создали устройства для помощи детям с аутизмом
1405651412
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РоссияаутизмКурганДетиЖизнь без преградОбщество
Популярные комментарии
Такая вещица в Китае стоит 300 рублей, есть у каждой второй семьи, удобно в местах скопления людей не переживать за маленького человечка!! Путешествуйте чаще, смотрите по сторонам и не занимайтесь охотой на ведьм!! Нам далеко до норм Европы и других стран.
26 июля, 05:07
Максим Буланов
5401204
Пользовалась поводком и никогда меня никто не осуждал.Когда на руках новорождённый а второй держится за карман и надо перейти оживлённую дорогу поводок надёжно защитит малыша от беготни по проезжей части если ему вдруг захочется побыстрее перейти дорогу.
26 июля, 09:55
Нина Лагунова
900010
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