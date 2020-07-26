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Мать раскрыла детали похищения младенца из роддома под Ростовом
Роженица Наталья Русикова, сына которой похитили из роддома в Ростовской области, рассказала телеканалу "РЕН ТВ", что она была "будто загипнотизирована"... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T00:43
россия
следственный комитет россии (ск рф)
сальск
ростовская область
происшествия
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россия
сальск
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, следственный комитет россии (ск рф), сальск, ростовская область, происшествия

Мать раскрыла детали похищения младенца из роддома под Ростовом

00:43 26.07.2020
2104
© РИА Новости / Сергей ВенявскийНоворожденные в родильном доме
Новорожденные в родильном доме
© РИА Новости / Сергей Венявский
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Роженица Наталья Русикова, сына которой похитили из роддома в Ростовской области, рассказала телеканалу "РЕН ТВ", что она была "будто загипнотизирована" злоумышленницей.
Ранее СК сообщал, что ночью в субботу из палаты родильного отделения больницы в Сальске был похищен новорожденный мальчик. Оперативно удалось выяснить, что младенца похитила 40-летняя жительница Калмыкии, ребенка нашли у нее в квартире. Похитительница задержана. Возбуждено уголовное дело.
Наталья рассказала, что незнакомка ждала до ночи, стучала в окно, просила позвать "сестру", у которой якобы родился ребенок. Девушка спросила у сотрудников роддома про "родственницу" женщины, однако ей ответили, что такой роженицы в больнице нет. После этого Наталья направилась в уборную и услышала шум рядом со своей кроватью.

"Разворачиваюсь, смотрю – эта женщина у кровати стоит. Я ей говорю: "А как вы тут оказались?". Мы с ней держали зрительный контакт. Она промолчала", — отметила потерпевшая.

После этого Наталья продолжила свой путь, не обратив внимание, пошла ли незнакомка за ней.

"Я дошла до конца коридора, взялась за дверцу, и меня осенило, что она может сделать что-то с ребенком. Я уже вышла, и моя соседка подошла и сказала, что ребенка моего украли. Я была будто под гипнозом", — заключила женщина.

Ребенок передан матери, его жизни и здоровью ничто не угрожает.
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