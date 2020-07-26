Мать раскрыла детали похищения младенца из роддома под Ростовом

Наталья рассказала, что незнакомка ждала до ночи, стучала в окно, просила позвать "сестру", у которой якобы родился ребенок. Девушка спросила у сотрудников роддома про "родственницу" женщины, однако ей ответили, что такой роженицы в больнице нет. После этого Наталья направилась в уборную и услышала шум рядом со своей кроватью.