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Похищенного из роддома под Ростовом младенца вернули матери
Новорожденного, которого выкрали из роддома в Сальске Ростовской области, вернули матери, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК России по региону. РИА Новости, 25.07.2020
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следственный комитет россии (ск рф)
сальск
ростовская область
происшествия
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сальск
ростовская область
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Следователи возвращают матери похищенного из роддома ребенка
СК вернул матери похищенного из роддома в Ростовской области малыша. Напомним, инцидент произошёл сегодня около трёх часов ночи в городе Сальске. Женщина, укравшая ребёнка, уже задержана — её нашли в Калмыкии. Возбуждено уголовное дело
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следственный комитет россии (ск рф), сальск, ростовская область, происшествия

Похищенного из роддома под Ростовом младенца вернули матери

20:50 25.07.2020 (обновлено: 22:21 25.07.2020)
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ВОЛГОГРАД, 25 июл — РИА Новости. Новорожденного, которого выкрали из роддома в Сальске Ростовской области, вернули матери, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК России по региону.
Ранее СК сообщал, что ночью в субботу из палаты родильного отделения больницы в Сальске был похищен новорожденный мальчик. Было возбуждено уголовное дело. По информации ведомства, оперативно удалось выяснить, что младенца похитила 40-летняя жительница Калмыкии, ребенка нашли у нее в квартире.
"В настоящее время ребенок передан матери, его жизни и здоровью ничто не угрожает", — сообщили в СК России.
Отмечается, что похитительница задержана.
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9106573
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Следственный комитет России (СК РФ)СальскРостовская областьПроисшествия
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