https://ria.ru/20200725/1574920907.html
Похищенного из роддома под Ростовом младенца вернули матери
Новорожденного, которого выкрали из роддома в Сальске Ростовской области, вернули матери, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК России по региону. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T20:50
2020-07-25T22:21
следственный комитет россии (ск рф)
сальск
ростовская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/19/1574921105_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_3530f4ace3e28a496e75bcac81b07391.jpg
https://ria.ru/20200616/1572995334.html
2
сальск
ростовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Следователи возвращают матери похищенного из роддома ребенка
СК вернул матери похищенного из роддома в Ростовской области малыша.
Напомним, инцидент произошёл сегодня около трёх часов ночи в городе Сальске. Женщина, укравшая ребёнка, уже задержана — её нашли в Калмыкии. Возбуждено уголовное дело
2020-07-25T20:50
true
PT0M38S
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/19/1574921105_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_3530f4ace3e28a496e75bcac81b07391.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/19/1574921105_151:0:631:360_1400x0_80_0_0_4825966d59cd734243d9406b78983023.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/19/1574921105_211:0:571:360_1400x0_80_0_0_782e9780c72b5aa3b7ea47bf3ef37163.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), сальск, ростовская область, происшествия