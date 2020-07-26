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Бритни Спирс ответила на вопросы подписчиков и испугала их
Американская певица Бритни Спирс опубликовала в инстаграме видео, в котором отвечает на популярные вопросы подписчиков, в том числе она рассказывает о любимом... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T00:49
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
новости культуры, шоу-бизнес, уолт дисней, бритни спирс

Бритни Спирс ответила на вопросы подписчиков и испугала их

00:49 26.07.2020
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© AP Photo / Invision/Jordan StraussБритни Спирс на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, США
Бритни Спирс на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, США
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс опубликовала в инстаграме видео, в котором отвечает на популярные вопросы подписчиков, в том числе она рассказывает о любимом мультфильме студии Disney и вождении машины. Однако многих ее ролик только напугал.

"Мне очень нравится "Холодное сердце". В этом мультфильме очень здорово показали отношения между двумя сестрами, и то, как одна из них уходит в другой замок (имеется ввиду Эльза - Прим. ред.), потому что прежняя жизнь оказывается невыносимой для нее", – делится мнением Спирс.

Среди художественных фильмов поп-звезда выделила комедию Джона Хьюза "Выходной день Ферриса Бьюллера" (1986 год) с Мэттью Бродериком, Аланом Раком и Мией Сара в главных ролях.
Как оказалось, пользователей также интересовали и любимые цветы Бритни Спирс. Она ответила, что предпочитает розы. На вопрос о том, когда певица приобрела первую машину и начала водить, поп-звезда ответила, что это произошло, когда ей было примерно 17 лет (сейчас Спирс 38).
По словам исполнительницы хита "Toxic" за все это время она получила всего "один штраф за превышение скорости".
Многих пользователей ответы Бритни Спирс снова насторожили. Несколько дней назад они переживали за исполнительницу, заметив напряжение в ее глазах на одной из последних фотографий, а теперь уверяют, что в комментариях никто ее не спрашивал о любимом мультфильме студии Disney и цветах, а аккаунт в Instagram кто-то контролирует.
"Никто никогда не задавал тебе эти вопросы в комментариях! Я так боюсь за тебя", – заявила tangledwalnut.
"О тех ужасах, которые она переживает, должны снять хоррор", – считает higherself.me.
"Мне кажется, что это не Бритни. На последних видео совсем не ее голос", – заметила bellvis.
"Я попросила в комментариях написать ее в своем следующем посте что-то о Диснее, если она в опасности, и вдруг она говорит о Диснее", – написала stefaniemartens369.
"Серьезно, может уже кто-то в огромном грузовике просто протаранить ее парадные ворота и спасти ее! Как долго это будет продолжаться?!" – возмутилась itssjess__s.
После того, как отец Бритни, Джеймс Спирс, стал ее опекуном в 2008 году, он получил право контролировать и вести все дела дочери, в том числе финансовые, в Сети появилось движение #FreeBritney. Под этим хэштегом можно найти тысячи публикаций от поклонников со словами поддержки и вопросами о том, все ли в порядке у исполнительницы.
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