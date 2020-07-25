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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200725/1574920985.html
Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T22:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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https://ria.ru/20200707/1573859338.html
В россии всё добровольное, но принудительное. Теперь работодатели по приказу сверху будут обязывать сотрудников делать добровольную вакцинацию.
59
Текст почитайте внимательно. Из него следует, что проводить обязательно. Это журналистский ход: в названии одно, а в статье противоположное.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746151_0:145:3127:1904_1400x0_80_0_0_174a9e727a33a18ba59baa7786b47fa0.jpg
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

20:55 25.07.2020 (обновлено: 22:59 25.07.2020)
13074
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрепарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
"Мы видим, что интерес населения очень высокий", — отметил он.
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По словам Мурашко, вакцинация будет проходить поэтапно. Первыми препарат получат те, кто чаще других сталкивается с инфекцией, в частности, медицинские работники.
Министр подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в регионах разная. В общей сложности по стране в отделениях реанимации находятся 3100 человек. При этом в Москве, например, заболеваемость COVID-19 идет на спад, в городе формируется популяционный иммунитет. Накануне мэр Сергей Собянин отмечал, что вакцинация в столице будет бесплатной.
Мурашко посоветовал россиянам сделать к осени пару прививок.
"Вакцинация против гриппа — это тоже элемент обязательный для спокойного прохождения этого периода, в том числе можно рекомендовать, вне рамок национального календаря прививок, вакцинацию против пневмококка, вакцина работает до пяти лет, поэтому можно это делать и сегодня уже, готовясь к сезону", — объяснил он.
Также глава Минздрава напомнил, что сейчас в России заканчивают тестировать одну из вакцин.
В понедельник успешно завершились клинические испытания препарата, который разрабатывало Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. После обработки результатов его отправят на государственную регистрацию. Также разрешение на проведение клинических испытаний вакцины уже получил центр "Вектор".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
1122640419
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
Популярные комментарии
В россии всё добровольное, но принудительное. Теперь работодатели по приказу сверху будут обязывать сотрудников делать добровольную вакцинацию.
25 июля, 21:36
Агент Госдепа
35114117
Текст почитайте внимательно. Из него следует, что проводить обязательно. Это журналистский ход: в названии одно, а в статье противоположное.
25 июля, 21:37
ИИИНГЛИЯ ИНГЛИЯ
25504017
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