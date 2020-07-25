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В Госдуме объяснили, почему Крым не будет "проблемой для России"
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Крым является гордостью для России в отличие от Украины, власти которой всегда относились к... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T19:54
россия
ситуация на украине
михаил шеремет
павел климкин
госдума рф
республика крым
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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россия, ситуация на украине, михаил шеремет, павел климкин, госдума рф, республика крым, украина, в мире

В Госдуме объяснили, почему Крым не будет "проблемой для России"

19:54 25.07.2020
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© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Депутат Госдумы Михаил Шеремет . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Крым является гордостью для России в отличие от Украины, власти которой всегда относились к полуострову как к проблеме и чужой земле, которую "рано или поздно придется вернуть".
Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook заявил о наступлении "крымских дней". Он напомнил, что 23 июля была 80-я годовщина подписания Декларации Уэллеса, закреплявшей отказ США признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР. Эти республики вышли из состава Советского Союза в 1990-е годы. Климкин заявил, что "надо превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России".
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"Подобное заявление Климкина – плод ущербной психологии предателей. Крым – это гордость России. Крым - это та пята, на которую Россия всегда может опереться и пойти дальше к новым высотам. Крым – это часть общей и единой российской семьи, в которой заведено делить пополам все трудности и достижения. Чего не скажешь о временах нахождения Крыма в составе Украины, когда к полуострову относились как к проблеме, чувствуя, что рано или поздно придется возвращать чужую, украденное в свое время втихую, землю", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, Украина сегодня для себя является самой страшной угрозой и проблемой, учитывая что государственный курс в стране определяют националисты.
"Крым никогда не был и не будет проблемой для России, потому что мы вернулись к себе домой, а дома и стены помогают. Какие бы трудности и пакости в отношении крымчанам не предпринимали киевские власти, мы их все преодолеем и будем только сильнее. Мы желаем процветания и благополучия соседнему государству и просим не вмешиваться во внутренние дела России", - сказал Шеремет.
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РоссияСитуация на УкраинеМихаил ШереметПавел КлимкинГосдума РФРеспублика КрымУкраинаВ мире
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