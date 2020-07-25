Выпускник из Костромы набрал 400 баллов на ЕГЭ

Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Выпускник костромской школы сдал все экзамены на сто баллов, сообщили в областной администрации.

Он получил максимально возможный результат на ЕГЭ по информатике, русскому языку, профильной математике и физике.

"За всю историю проведения единого госэкзамена всего четыре человека в стране набрали 400 баллов. Костромской выпускник стал пятым!" — говорится в сообщении.

По словам директора школы № 30 Александра Зюзина, мальчик с первого класса проявлял склонность к наукам. Он принимал участие в олимпиадах, отлично учился, а школу закончил с медалью.