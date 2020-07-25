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Выпускник из Костромы набрал 400 баллов на ЕГЭ
Выпускник костромской школы сдал все экзамены на сто баллов, сообщили в областной администрации. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T20:01
единый государственный экзамен (егэ)
игорь зюзин
костромская область
кострома
образование - общество
общество
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костромская область
кострома
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573937578_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_88764e4853252ff07fc6319986efe3c3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
единый государственный экзамен (егэ), игорь зюзин, костромская область, кострома, образование - общество, общество

Выпускник из Костромы набрал 400 баллов на ЕГЭ

19:14 25.07.2020 (обновлено: 20:01 25.07.2020)
15201
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Выпускник костромской школы сдал все экзамены на сто баллов, сообщили в областной администрации.
Он получил максимально возможный результат на ЕГЭ по информатике, русскому языку, профильной математике и физике.
"За всю историю проведения единого госэкзамена всего четыре человека в стране набрали 400 баллов. Костромской выпускник стал пятым!" — говорится в сообщении.
По словам директора школы № 30 Александра Зюзина, мальчик с первого класса проявлял склонность к наукам. Он принимал участие в олимпиадах, отлично учился, а школу закончил с медалью.
"Считаем, что у юноши сейчас есть все шансы воплотить свои мечты в жизнь. Желаем ему успеха на выбранном пути!" — сказал он.
Чистый бланк ответов и ручки перед началом ЕГЭ
21 июня 2019, 18:19
Сдавшая все ЕГЭ на сто баллов выпускница раскрыла секрет успеха
393683412
Обсудить 12
Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Игорь ЗюзинКостромская областьКостромаОбразование - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
👍👍молодец
25 июля, 19:36
Evgeniy Domichev
1500001
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