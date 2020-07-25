https://ria.ru/20200725/1574917390.html
Выпускник из Костромы набрал 400 баллов на ЕГЭ
Выпускник костромской школы сдал все экзамены на сто баллов, сообщили в областной администрации. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T19:14
2020-07-25T20:01
единый государственный экзамен (егэ)
игорь зюзин
костромская область
кострома
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573937578_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_88764e4853252ff07fc6319986efe3c3.jpg
https://ria.ru/20190621/1555800249.html
Evgeniy Domichev
👍👍молодец
16
12
костромская область
кострома
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573937578_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_88764e4853252ff07fc6319986efe3c3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573937578_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_420aa75065b595d1fb0a8c1189cf452e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573937578_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_7568e90e0cbf9fdf1831cb06996e0691.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый государственный экзамен (егэ), игорь зюзин, костромская область, кострома, образование - общество, общество
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Выпускник костромской школы сдал все экзамены на сто баллов, сообщили в областной администрации.
Он получил максимально возможный результат на ЕГЭ по информатике, русскому языку, профильной математике и физике.
"За всю историю проведения единого госэкзамена всего четыре человека в стране набрали 400 баллов. Костромской выпускник стал пятым!" — говорится в сообщении.
По словам директора школы № 30 Александра Зюзина, мальчик с первого класса проявлял склонность к наукам. Он принимал участие в олимпиадах, отлично учился, а школу закончил с медалью.
"Считаем, что у юноши сейчас есть все шансы воплотить свои мечты в жизнь. Желаем ему успеха на выбранном пути!" — сказал он.