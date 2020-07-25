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Эрдоган встретился с главой ПНС Ливии в Стамбуле
Президент Турции Тайип Эрдоган провел в Стамбуле переговоры с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем, сообщила администрация... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T18:39
обострение конфликта в ливии
правительство национального согласия ливии (пнс)
файез ас-саррадж
ливия
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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обострение конфликта в ливии, правительство национального согласия ливии (пнс), файез ас-саррадж, ливия, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

Эрдоган встретился с главой ПНС Ливии в Стамбуле

18:39 25.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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АНКАРА, 25 июл - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган провел в Стамбуле переговоры с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем, сообщила администрация турецкого лидера.
Визит Сарраджа в Турцию не был анонсирован заранее. О подробностях переговоров не сообщается.
В Ливии продолжается противостояние между ПНС Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА - Египет.
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Обострение конфликта в ЛивииПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджЛивияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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