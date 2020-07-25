https://ria.ru/20200725/1574916388.html
Эрдоган встретился с главой ПНС Ливии в Стамбуле
Президент Турции Тайип Эрдоган провел в Стамбуле переговоры с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем, сообщила администрация... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T18:39
2020-07-25T18:39
обострение конфликта в ливии
правительство национального согласия ливии (пнс)
файез ас-саррадж
ливия
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568215485_0:131:3177:1918_1400x0_80_0_0_36cc84aef0bd8ff82cfe6004d6d6d626.jpg
https://ria.ru/20200724/1574816777.html
ливия
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568215485_0:131:3177:1918_1400x0_80_0_0_36cc84aef0bd8ff82cfe6004d6d6d626.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568215485_224:0:2955:2048_1400x0_80_0_0_f6afea8f8a66994aed7bf79e4dee7ad6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568215485_565:0:2613:2048_1400x0_80_0_0_a6734330856b18109a958f8f1d69c932.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение конфликта в ливии, правительство национального согласия ливии (пнс), файез ас-саррадж, ливия, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире