В Карпатах из-за непогоды застряла группа туристов

"В 13.45 (совпадает с мск - ред.) в оперативно-спасательную службу Закарпатья поступило сообщение, что в районе горы Говерла, во время прохождения туристического маршрута, группа отдыхающих в количестве 13 человек, среди которых шестеро детей в возрасте от полутора до 12 лет, попала под сильный ливень и нуждается в помощи", - говорится в сообщении.