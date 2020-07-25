https://ria.ru/20200725/1574916344.html
В Карпатах из-за непогоды застряла группа туристов
Группа из 13 туристов застряла на горе Говерле в Карпатах из-за непогоды, сообщается в субботу на сайте Госслужбы по ЧС Украины. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T18:34
2020-07-25T18:34
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на украине, карпаты, украина, в мире
КИЕВ, 25 июл – РИА Новости.
Группа из 13 туристов застряла на горе Говерле в Карпатах
из-за непогоды, сообщается в субботу на сайте Госслужбы по ЧС Украины
.
"В 13.45 (совпадает с мск - ред.) в оперативно-спасательную службу Закарпатья поступило сообщение, что в районе горы Говерла, во время прохождения туристического маршрута, группа отдыхающих в количестве 13 человек, среди которых шестеро детей в возрасте от полутора до 12 лет, попала под сильный ливень и нуждается в помощи", - говорится в сообщении.
К месту их пребывания направлено четверо спасателей и две единицы техники горного поисково-спасательного отделения.
Около 17.00 мск спасательная группа встретилась с туристами. В настоящее время работники Госслужбы сопровождают шестерых детей и двух женщин к транспортному средству. Их доставят вездеболотоходом в село Лазещина. Остальные члены группы в сопровождении спасателей продолжат спуск к населенному пункту пешком.