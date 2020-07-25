В США разработали прибор для мгновенного выявления коронавируса

МОСКВА, 25 июля — РИА Новости. Ученые из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия создали миниатюрный прибор, который позволяет практически моментально обнаруживать у пациентов Ученые из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия создали миниатюрный прибор, который позволяет практически моментально обнаруживать у пациентов COVID-19 или следы антител, сообщил портал MedicalXpress

Команда специалистов под руководством Моны Заглоул взяла за основу изобретенное ранее устройство, которое реагирует на различные виды газа. Оно состоит из тончайших проводников и покрыто слоем золота.

Как отмечает университет, с началом пандемии ученые поняли, что это изобретение может иметь и другое применение. Получив грант в размере 50 тысяч долларов, они начали разрабатывать вариант устройства, которое могло бы реагировать на наличие коронавируса у человека.

На практике это выглядит следующим образом. Поверхность прибора смазывают реагентом, восприимчивым к инфекции. Распознав вирус, он меняет цвет индикатора, который можно расшифровать с помощью камеры телефона.

Исследователи уверены, что в дальнейшем их изобретение позволит создавать обширные базы данных больных COVID-19, пополнять которые специалисты смогут через облачные хранилища.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зарегистрировано более 15,5 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами COVID-19 стали свыше 635 тысяч человек.