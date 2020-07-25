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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200725/1574915673.html
В США разработали прибор для мгновенного выявления коронавируса
Ученые из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия создали миниатюрный прибор, который позволяет практически моментально обнаруживать у пациентов... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T21:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
сша
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https://ria.ru/20200724/1574893202.html
"устройство состоит из тончайших проводников и покрыто слоем золота" - здесь ключевое слово "золото", мне кажется 😁
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Искуственного интеллекта не существует в природе. Опять реклама простого детектора, прикрывающаяся модными словами. И так у англосаксов везде.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569221900_0:56:1440:866_1400x0_80_0_0_d91a57a805669d4871eadbc733e3ab9d.jpg
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РИА Новости
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60
коронавирус covid-19, воз, сша

В США разработали прибор для мгновенного выявления коронавируса

18:02 25.07.2020 (обновлено: 21:16 25.07.2020)
77841
© Фото : NIAID-RMLКоронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
© Фото : NIAID-RML
МОСКВА, 25 июля — РИА Новости. Ученые из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия создали миниатюрный прибор, который позволяет практически моментально обнаруживать у пациентов COVID-19 или следы антител, сообщил портал MedicalXpress.
Команда специалистов под руководством Моны Заглоул взяла за основу изобретенное ранее устройство, которое реагирует на различные виды газа. Оно состоит из тончайших проводников и покрыто слоем золота.
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Как отмечает университет, с началом пандемии ученые поняли, что это изобретение может иметь и другое применение. Получив грант в размере 50 тысяч долларов, они начали разрабатывать вариант устройства, которое могло бы реагировать на наличие коронавируса у человека.
На практике это выглядит следующим образом. Поверхность прибора смазывают реагентом, восприимчивым к инфекции. Распознав вирус, он меняет цвет индикатора, который можно расшифровать с помощью камеры телефона.
Исследователи уверены, что в дальнейшем их изобретение позволит создавать обширные базы данных больных COVID-19, пополнять которые специалисты смогут через облачные хранилища.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зарегистрировано более 15,5 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами COVID-19 стали свыше 635 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗСША
Популярные комментарии
"устройство состоит из тончайших проводников и покрыто слоем золота" - здесь ключевое слово "золото", мне кажется 😁
25 июля, 18:07
давно живу,ёлочка нравится,9БАН,10ЖИЗНЬ Тэн
163220113
Искуственного интеллекта не существует в природе. Опять реклама простого детектора, прикрывающаяся модными словами. И так у англосаксов везде.
25 июля, 18:40
Петя Иванов
36320114
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