https://ria.ru/20200725/1574915673.html
В США разработали прибор для мгновенного выявления коронавируса
Ученые из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия создали миниатюрный прибор, который позволяет практически моментально обнаруживать у пациентов... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T18:02
2020-07-25T21:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569221900_0:56:1440:866_1400x0_80_0_0_d91a57a805669d4871eadbc733e3ab9d.jpg
https://ria.ru/20200724/1574893202.html
давно живу,ёлочка нравится,9БАН,10ЖИЗНЬ Тэн
"устройство состоит из тончайших проводников и покрыто слоем золота" - здесь ключевое слово "золото", мне кажется 😁
64
Петя Иванов
Искуственного интеллекта не существует в природе. Опять реклама простого детектора, прикрывающаяся модными словами. И так у англосаксов везде.
56
21
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569221900_0:56:1440:866_1400x0_80_0_0_d91a57a805669d4871eadbc733e3ab9d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569221900_106:0:1335:922_1400x0_80_0_0_81fe40aea3da420fd6e3109d5b267f10.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569221900_260:0:1182:922_1400x0_80_0_0_5f2fc82a35d5072f726abe38068db0d4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, сша
МОСКВА, 25 июля — РИА Новости.
Ученые из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия создали миниатюрный прибор, который позволяет практически моментально обнаруживать у пациентов COVID-19
или следы антител, сообщил портал MedicalXpress
.
Команда специалистов под руководством Моны Заглоул взяла за основу изобретенное ранее устройство, которое реагирует на различные виды газа. Оно состоит из тончайших проводников и покрыто слоем золота.
Как отмечает университет, с началом пандемии ученые поняли, что это изобретение может иметь и другое применение. Получив грант в размере 50 тысяч долларов, они начали разрабатывать вариант устройства, которое могло бы реагировать на наличие коронавируса у человека.
На практике это выглядит следующим образом. Поверхность прибора смазывают реагентом, восприимчивым к инфекции. Распознав вирус, он меняет цвет индикатора, который можно расшифровать с помощью камеры телефона.
Исследователи уверены, что в дальнейшем их изобретение позволит создавать обширные базы данных больных COVID-19, пополнять которые специалисты смогут через облачные хранилища.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зарегистрировано более 15,5 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами COVID-19 стали свыше 635 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф