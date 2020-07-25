В Таджикистане выявили 46 новых случаев COVID-19

"По состоянию на вечер субботы, в Таджикистане зарегистрировано 46 новых случаев заболевания коронавирусом и один летальный исход, число инфицированных достигло 7150 человек", - сказал собеседник агентства. По его словам, на сегодняшний день в стране вылечено 5906 человек, или 82,6% от числа заболевших, скончались 59 человек.