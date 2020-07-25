https://ria.ru/20200725/1574915109.html
В Таджикистане выявили 46 новых случаев COVID-19
В Таджикистане за сутки было зарегистрировано 46 случаев COVID-19 и один летальный исход, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T17:39
2020-07-25T17:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
таджикистан
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https://ria.ru/20200724/1574881730.html
1
таджикистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669568_0:23:3072:1751_1400x0_80_0_0_d9559c823a82e333f76f9f406dcf8891.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, таджикистан