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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200725/1574915109.html
В Таджикистане выявили 46 новых случаев COVID-19
В Таджикистане за сутки было зарегистрировано 46 случаев COVID-19 и один летальный исход, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T17:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
таджикистан
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, таджикистан

В Таджикистане выявили 46 новых случаев COVID-19

17:39 25.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование на наличие антител к COVID-19
Тестирование на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Тестирование на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 25 июл - РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане за сутки было зарегистрировано 46 случаев COVID-19 и один летальный исход, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты.
"По состоянию на вечер субботы, в Таджикистане зарегистрировано 46 новых случаев заболевания коронавирусом и один летальный исход, число инфицированных достигло 7150 человек", - сказал собеседник агентства. По его словам, на сегодняшний день в стране вылечено 5906 человек, или 82,6% от числа заболевших, скончались 59 человек.
Сейчас в больницах находятся 124 инфицированных, а 55 человек были выписаны после излечения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Работа референс-лаборатории в Душанбе
24 июля, 17:41
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Таджикистан
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