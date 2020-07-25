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Таджикистан обратился к России с просьбой возобновить авиасообщение
Таджикистан официально проинформировал российскую сторону о решении правительства страны возобновить авиасообщение с Российской Федерацией, заявили РИА Новости... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T23:17
россия
таджикистан
в мире
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
россия, таджикистан, в мире

Таджикистан обратился к России с просьбой возобновить авиасообщение

17:23 25.07.2020 (обновлено: 23:17 25.07.2020)
8932
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 25 июл — РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан официально проинформировал российскую сторону о решении правительства страны возобновить авиасообщение с Российской Федерацией, заявили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД.

"Мы официально проинформировали российскую сторону о решении правительства Таджикистана возобновить авиасообщение с Россией", — сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время ожидается ответ российских коллег. "При принятии решения об открытии авиасообщения с Россией мы исходим из того, что данный процесс будет происходить при строгом соблюдении санитарных норм и противоэпидемических требований", — сказал он.

Россия с 1 августа решила возобновить международное авиасообщение.
Сейчас между Таджикистаном и Россией совершаются только чартерные рейсы для вывоза таджикских граждан, каждые два дня из Москвы в Душанбе выполняются три рейса самолетами авиакомпаний "Сомон Эйр" и "Таджик Эйр".
Пассажирский самолет в небе
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