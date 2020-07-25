Таджикистан обратился к России с просьбой возобновить авиасообщение

"Мы официально проинформировали российскую сторону о решении правительства Таджикистана возобновить авиасообщение с Россией", — сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время ожидается ответ российских коллег. "При принятии решения об открытии авиасообщения с Россией мы исходим из того, что данный процесс будет происходить при строгом соблюдении санитарных норм и противоэпидемических требований", — сказал он.