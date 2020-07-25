Жители Хабаровска вышли на новую вечернюю несанкционированную акцию

ХАБАРОВСК/БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июл - РИА Новости. Около 150 человек приняли участие в вечернем несанкционированном митинге в Хабаровске в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, сообщил РИА Новости представитель силовых структур; примерно такой же по численности – порядка 200 участников – стала субботняя несогласованная акция в Благовещенске, передает корреспондент агентства.
Ранее днем состоялась первая несогласованная акция в Хабаровске, в которой, по разным оценкам, приняли участие от 6,5 тысячи до 8 тысяч человек, в том числе приехавшие и из других городов. При этом в прошлую субботу поддержать арестованного губернатора выразили желание около 10 тысяч жителей региона, а две недели назад - 12 тысяч человек.
"Около 150 человек было вечером", - сказал собеседник агентства в Хабаровске. В течение недели также по вечерам к зданию правительства края приходили от 100 до 300 участников.
В этот раз участники собрались на площади Ленина к 20.00 (13.00 мск), прошли традиционным маршрутом по центральным улицам города и вернулись на площадь, где продолжили митинг. По улицам города также проехала автоколонна, сообщает корреспондент РИА Новости.
Вечерний митинг в Хабаровске завершился в 22.00 (15.00 мск). После его окончания полиция увела с площади четверых человек, которые находились в нетрезвом состоянии - на них составят административные протоколы, сказал собеседник агентства.
В Благовещенске Амурской области акция в поддержку Фургала и митингующих в Хабаровске началась в 18.00 (12.00 мск) в сквере воинов-интернационалистов. Как передает корреспондент агентства, более 200 ее участников прошли с плакатами и лозунгами по улицам города и завершили шествие через 2,5 часа на набережной реки Амур.
Полиция следовала за митингующими, людей просили не выходить на проезжую часть, задержаний, по наблюдению корреспондента агентства, не происходило. УМВД по Амурской области акцию не комментирует.
Митинги в поддержку Фургала, которого заподозрили в причастности к ОПГ и заказным убийствам в 2000-х годах, проходят с 11 июля. Задержали Фургала 9 июля, он арестован и содержится в Лефортово.
В понедельник президент Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Фургал снят с поста губернатора "в связи с утратой доверия". Во вторник Дегтярев прибыл в Хабаровск и был представлен кабинету министров края.