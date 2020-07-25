Жители Хабаровска вышли на новую вечернюю несанкционированную акцию

Ранее днем состоялась первая несогласованная акция в Хабаровске, в которой, по разным оценкам, приняли участие от 6,5 тысячи до 8 тысяч человек, в том числе приехавшие и из других городов. При этом в прошлую субботу поддержать арестованного губернатора выразили желание около 10 тысяч жителей региона, а две недели назад - 12 тысяч человек.