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Жители Хабаровска вышли на новую вечернюю несанкционированную акцию
Около 150 человек приняли участие в вечернем несанкционированном митинге в Хабаровске в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, сообщил РИА... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T20:27
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, амурская область, хабаровск, хабаровский край, благовещенск, общество

Жители Хабаровска вышли на новую вечернюю несанкционированную акцию

16:55 25.07.2020 (обновлено: 20:27 25.07.2020)
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© РИА Новости / Викентий Барковский / Перейти в фотобанкАкция протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева
Акция протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева
© РИА Новости / Викентий Барковский
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ХАБАРОВСК/БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июл - РИА Новости. Около 150 человек приняли участие в вечернем несанкционированном митинге в Хабаровске в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, сообщил РИА Новости представитель силовых структур; примерно такой же по численности – порядка 200 участников – стала субботняя несогласованная акция в Благовещенске, передает корреспондент агентства.
Ранее днем состоялась первая несогласованная акция в Хабаровске, в которой, по разным оценкам, приняли участие от 6,5 тысячи до 8 тысяч человек, в том числе приехавшие и из других городов. При этом в прошлую субботу поддержать арестованного губернатора выразили желание около 10 тысяч жителей региона, а две недели назад - 12 тысяч человек.
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"Около 150 человек было вечером", - сказал собеседник агентства в Хабаровске. В течение недели также по вечерам к зданию правительства края приходили от 100 до 300 участников.
В этот раз участники собрались на площади Ленина к 20.00 (13.00 мск), прошли традиционным маршрутом по центральным улицам города и вернулись на площадь, где продолжили митинг. По улицам города также проехала автоколонна, сообщает корреспондент РИА Новости.
Вечерний митинг в Хабаровске завершился в 22.00 (15.00 мск). После его окончания полиция увела с площади четверых человек, которые находились в нетрезвом состоянии - на них составят административные протоколы, сказал собеседник агентства.
В Благовещенске Амурской области акция в поддержку Фургала и митингующих в Хабаровске началась в 18.00 (12.00 мск) в сквере воинов-интернационалистов. Как передает корреспондент агентства, более 200 ее участников прошли с плакатами и лозунгами по улицам города и завершили шествие через 2,5 часа на набережной реки Амур.
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Полиция следовала за митингующими, людей просили не выходить на проезжую часть, задержаний, по наблюдению корреспондента агентства, не происходило. УМВД по Амурской области акцию не комментирует.
Митинги в поддержку Фургала, которого заподозрили в причастности к ОПГ и заказным убийствам в 2000-х годах, проходят с 11 июля. Задержали Фургала 9 июля, он арестован и содержится в Лефортово.
В понедельник президент Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Фургал снят с поста губернатора "в связи с утратой доверия". Во вторник Дегтярев прибыл в Хабаровск и был представлен кабинету министров края.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалАмурская областьХабаровскХабаровский крайБлаговещенскОбщество
Популярные комментарии
100 тыс. Зачем так?
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