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Драка в московском ресторане "Армянский дом" попала на видео
Телеканал РЕН-ТВ опубликовал запись с камер наблюдения, запечатлевших драку в московском ресторане "Армянский дом". РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T16:01
вардан тоганян
давид тоноян
москва
азербайджан
армения
происшествия
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москва
азербайджан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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вардан тоганян, давид тоноян, москва, азербайджан, армения, происшествия

Драка в московском ресторане "Армянский дом" попала на видео

16:01 25.07.2020
28599
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Телеканал РЕН-ТВ опубликовал запись с камер наблюдения, запечатлевших драку в московском ресторане "Армянский дом".
На кадрах запечатлен момент потасовки в заведении.
Накануне вице-президент "Союза Азербайджанцев России" Элунур Гусейнов сообщил о том, между представителями азербайджанской и армянской диаспор произошла стычка возле ресторана "Армянский дом" на юго-западе Москвы. Информацию о драке подтвердил и сопредседатель "Объединения армян России" Давид Тоноян.
Также в Москве в ночь с 23 на 24 июля произошли стычки между представителями Армении и Азербайджана. По словам посла Армении Вардана Тоганяна, столкновения между выходцами двух стран были спланированными акциями.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией обострился 12 июля. В Баку сообщили о 12 убитых армянской стороной военных, а в Ереване — о смерти пяти военных и ранении 11.
Массовая драка в Москве
24 июля, 11:06
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184317314772
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Вардан ТоганянДавид ТоноянМоскваАзербайджанАрменияПроисшествия
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25 июля, 16:07
Арсений Новиков
2500111
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