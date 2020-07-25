https://ria.ru/20200725/1574912824.html
Драка в московском ресторане "Армянский дом" попала на видео
Телеканал РЕН-ТВ опубликовал запись с камер наблюдения, запечатлевших драку в московском ресторане "Армянский дом". РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T16:01
2020-07-25T16:01
вардан тоганян
давид тоноян
москва
азербайджан
армения
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/19/1574912417_4:0:1915:1075_1400x0_80_0_0_6c6f7c627ef03d925fb4352fd5c9a56a.png
https://ria.ru/20200724/1574845288.html
Арсений Новиков
Надоели....
28
7
москва
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/19/1574912417_4:0:1915:1075_1400x0_80_0_0_6c6f7c627ef03d925fb4352fd5c9a56a.png
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/19/1574912417_243:0:1676:1075_1400x0_80_0_0_4243f82662a003be4eed80c62fb74865.png
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/19/1574912417_422:0:1497:1075_1400x0_80_0_0_e0d5f3fd5aef0c1ae3064fa6c61940ad.png
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вардан тоганян, давид тоноян, москва, азербайджан, армения, происшествия