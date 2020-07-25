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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200725/1574912473.html
Представитель схимонаха Сергия: РПЦ не владеет Среднеуральским монастырем
Ни одна постройка на территории Среднеуральского женского монастыря не принадлежит Екатеринбургской епархии РПЦ, все было создано на частные деньги, заявил РИА... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T15:50
религия и мировоззрение
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
схимонах сергий (николай романов)
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
свердловская область
православие
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573947190_0:167:3047:1881_1400x0_80_0_0_0b5884bcd859a013f164eac043639dc3.jpg
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https://ria.ru/20200618/1573089905.html
Под именем РПЦ люди скинулись на монастырь, а теперь оказывается, что РПЦ не имеет отношения к монастырю. Очень хитрый, этот бывший зек Сергей. Обратно на нары его надо бы.
12
4
свердловская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573947190_0:167:3047:1881_1400x0_80_0_0_0b5884bcd859a013f164eac043639dc3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, схимонах сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, свердловская область, православие

Представитель схимонаха Сергия: РПЦ не владеет Среднеуральским монастырем

15:50 25.07.2020
1346
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПрихожане на территории Среднеуральского женского монастыр
Прихожане на территории Среднеуральского женского монастыр
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Прихожане на территории Среднеуральского женского монастыр
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл - РИА Новости, Ольга Ерачина. Ни одна постройка на территории Среднеуральского женского монастыря не принадлежит Екатеринбургской епархии РПЦ, все было создано на частные деньги, заявил РИА Новости в субботу представитель схимонаха Сергия Всеволод Могучев, отметив, что и сам схимонах не является собственником.
В пятницу патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил принятое ранее решение суда Екатеринбургской епархии, который лишил схимонаха Сергия сана. Екатеринбургская епархия заявила, что отец Сергий должен покинуть монастырь. Между тем сам схимонах заявил, что не планирует покидать основанный им Среднеуральский женский монастырь.
Представитель лишенного сана схимонаха Сергия после заседания суда в Верхней Пышме, где рассматривалось дело о распространении им недостоверной информации
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"Юридически ни одна постройка на территории монастыря не принадлежит епархии. Это является следствием того, что ни копейки на постройку тех или иных вещей в монастыре епархия никогда за всю историю его существования не выделяла", - утверждает Могучев.
По его словам, наоборот, епархия "только просила и получала деньги" от Среднеуральского женского монастыря, "несмотря на то, что есть много высказываний святых отцов о том, что нельзя брать деньги со строящихся монастырей".
"Все, что было построено, было построено на частные средства благодетелями", - отметил Могучев, добавив, что самому схимонаху Сергию также монастырь не принадлежит.
В пресс-службе Екатеринбургской епархии отказались прокомментировать эти заявления, отметив, что по этому поводу все сказали ранее.
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
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Что произошло в "захваченном" скандальным схиигуменом Сергием монастыре
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать, а тех, кто закрывает храмы, проклял. Из-за этого церковный суд лишил его сана.
По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье 20.3.1 КоАП "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей.
10843634
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг Среднеуральского женского монастыряСхимонах Сергий (Николай Романов)Новости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьСвердловская областьПравославие
Популярные комментарии
Под именем РПЦ люди скинулись на монастырь, а теперь оказывается, что РПЦ не имеет отношения к монастырю. Очень хитрый, этот бывший зек Сергей. Обратно на нары его надо бы.
25 июля, 16:27
РРоман
600015
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