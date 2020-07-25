Представитель схимонаха Сергия: РПЦ не владеет Среднеуральским монастырем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл - РИА Новости, Ольга Ерачина. Ни одна постройка на территории Среднеуральского женского монастыря не принадлежит Екатеринбургской епархии Ни одна постройка на территории Среднеуральского женского монастыря не принадлежит Екатеринбургской епархии РПЦ , все было создано на частные деньги, заявил РИА Новости в субботу представитель схимонаха Сергия Всеволод Могучев, отметив, что и сам схимонах не является собственником.

В пятницу патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил принятое ранее решение суда Екатеринбургской епархии, который лишил схимонаха Сергия сана. Екатеринбургская епархия заявила, что отец Сергий должен покинуть монастырь. Между тем сам схимонах заявил, что не планирует покидать основанный им Среднеуральский женский монастырь.

"Юридически ни одна постройка на территории монастыря не принадлежит епархии. Это является следствием того, что ни копейки на постройку тех или иных вещей в монастыре епархия никогда за всю историю его существования не выделяла", - утверждает Могучев.

По его словам, наоборот, епархия "только просила и получала деньги" от Среднеуральского женского монастыря, "несмотря на то, что есть много высказываний святых отцов о том, что нельзя брать деньги со строящихся монастырей".

"Все, что было построено, было построено на частные средства благодетелями", - отметил Могучев, добавив, что самому схимонаху Сергию также монастырь не принадлежит.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии отказались прокомментировать эти заявления, отметив, что по этому поводу все сказали ранее.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать, а тех, кто закрывает храмы, проклял. Из-за этого церковный суд лишил его сана.