https://ria.ru/20200725/1574912274.html
Схимонах Сергий отказался покидать Среднеуральский монастырь
Схимонах Сергий (Николай Романов) не планирует покидать основанный им Среднеуральский женский монастырь после лишения его церковным судом сана, сообщил РИА... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T15:42
2020-07-25T15:42
схимонах сергий (николай романов)
священный синод рпц
новости - религия и мировоззрение
патриарх кирилл (владимир гундяев)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
схимонах сергий (николай романов), священный синод рпц, новости - религия и мировоззрение, патриарх кирилл (владимир гундяев), общество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Схимонах Сергий
(Николай Романов) не планирует покидать основанный им Среднеуральский женский монастырь после лишения его церковным судом сана, сообщил РИА Новости представитель клирика Всеволод Могучев.
В пятницу патриарх Московский и всея Руси Кирилл
утвердил принятое ранее решение суда Екатеринбургской епархии, который лишил схимонаха Сергия сана. В Екатеринбургской епархии РИА Новости заявили, что Сергию необходимо покинуть монастырь.
"В настоящий момент отец Сергий занимается более важными делами, чтобы комментировать подобные выпады или заявления, а монастырь продолжает жить своей жизнью. Для монастыря это даже не тема для обсуждений", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, планирует ли Сергий покинуть обитель.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать, а тех, кто закрывает храмы, проклял. Из-за этого церковный суд лишил его сана.
По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей.