Схимонах Сергий отказался покидать Среднеуральский монастырь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Схимонах Сергий (Николай Романов) не планирует покидать основанный им Среднеуральский женский монастырь после лишения его церковным судом сана, сообщил РИА Новости представитель клирика Всеволод Могучев.

В пятницу патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил принятое ранее решение суда Екатеринбургской епархии, который лишил схимонаха Сергия сана. В Екатеринбургской епархии РИА Новости заявили, что Сергию необходимо покинуть монастырь.

"В настоящий момент отец Сергий занимается более важными делами, чтобы комментировать подобные выпады или заявления, а монастырь продолжает жить своей жизнью. Для монастыря это даже не тема для обсуждений", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, планирует ли Сергий покинуть обитель.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать, а тех, кто закрывает храмы, проклял. Из-за этого церковный суд лишил его сана.