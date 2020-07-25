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Схимонах Сергий отказался покидать Среднеуральский монастырь
Схимонах Сергий (Николай Романов) не планирует покидать основанный им Среднеуральский женский монастырь после лишения его церковным судом сана, сообщил РИА... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T15:42
схимонах сергий (николай романов)
священный синод рпц
новости - религия и мировоззрение
патриарх кирилл (владимир гундяев)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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схимонах сергий (николай романов), священный синод рпц, новости - религия и мировоззрение, патриарх кирилл (владимир гундяев), общество

Схимонах Сергий отказался покидать Среднеуральский монастырь

15:42 25.07.2020
698
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Схимонах Сергий (Николай Романов) не планирует покидать основанный им Среднеуральский женский монастырь после лишения его церковным судом сана, сообщил РИА Новости представитель клирика Всеволод Могучев.
В пятницу патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил принятое ранее решение суда Екатеринбургской епархии, который лишил схимонаха Сергия сана. В Екатеринбургской епархии РИА Новости заявили, что Сергию необходимо покинуть монастырь.
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря
23 июля, 19:19
Правозащитник сообщил об уходе 40 сторонников Сергия из монастыря
"В настоящий момент отец Сергий занимается более важными делами, чтобы комментировать подобные выпады или заявления, а монастырь продолжает жить своей жизнью. Для монастыря это даже не тема для обсуждений", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, планирует ли Сергий покинуть обитель.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать, а тех, кто закрывает храмы, проклял. Из-за этого церковный суд лишил его сана.
По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей.
Схимонах Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
14 июля, 12:08Религия и мировоззрение
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Схимонах Сергий (Николай Романов)Священный Синод РПЦНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Общество
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