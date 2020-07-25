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Сомалийский парламент вынес вотум недоверия премьер-министру страны
Члены парламента Сомали проголосовали в субботу за вынесение вотума недоверия премьер-министру страны Хасану Али Хайре, передает местное издание Garowe Online. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T15:43
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сомали, в мире

Сомалийский парламент вынес вотум недоверия премьер-министру страны

15:43 25.07.2020
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкГород Могадишо
Город Могадишо
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Члены парламента Сомали проголосовали в субботу за вынесение вотума недоверия премьер-министру страны Хасану Али Хайре, передает местное издание Garowe Online.
Сообщается, что за отстранение премьера от власти проголосовали 170 парламентариев, против - восемь.
Спикер сомалийского парламента Мохамед Мурсал Абдирахман призвал президента страны Мохамеда Абдуллахи Мохамеда назначить нового премьер-министра, который приведет страну к всеобщим выборам. Как отметило издание, заявление спикера парламента свидетельствует о приверженности властей страны проведению предстоящих в стране всеобщих выборов по принципу "один человек – один голос", против которого выступал Хайре.
По сообщению местной радиостанции Shabelle, президент Сомали уже заявил, что в скором времени назначит нового премьера.
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