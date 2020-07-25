Сомалийский парламент вынес вотум недоверия премьер-министру страны

Сообщается, что за отстранение премьера от власти проголосовали 170 парламентариев, против - восемь.

Спикер сомалийского парламента Мохамед Мурсал Абдирахман призвал президента страны Мохамеда Абдуллахи Мохамеда назначить нового премьер-министра, который приведет страну к всеобщим выборам. Как отметило издание, заявление спикера парламента свидетельствует о приверженности властей страны проведению предстоящих в стране всеобщих выборов по принципу "один человек – один голос", против которого выступал Хайре.