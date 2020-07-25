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Куценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге
Гоша Куценко рассказал в Instagram о задержании актеров во время съемок фильма в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T16:14
гоша куценко
санкт-петербург
происшествия
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Во время съёмок ЧЕГО? Раз уж начал говорить пусть говорит до конца. А то наша прозападная оппозиция уже была замечена в провокациях когда снимали постановочный ролик с актёром в полицейской форме а потом в соцсетях выдавали его за реальные съёмки и устраивали шабаш на тему "произвола полиции".
53
Куценко обиделся, что его с собой не прихватили.
31
9
санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гоша куценко, санкт-петербург, происшествия

Куценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге

15:42 25.07.2020 (обновлено: 16:14 25.07.2020)
11333
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Гоша Куценко
Актер Гоша Куценко
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Гоша Куценко рассказал в Instagram о задержании актеров во время съемок фильма в Санкт-Петербурге.
По словам коллеги артиста, к ним подошли люди в штатском и сделали замечание. Как добавил сам Куценко, после этого массовку в полицейской форме увезли в отделение.
Он добавил, что также задержали актера Андрея Федорцова.
882051631218
Обсудить 9
Гоша КуценкоСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Во время съёмок ЧЕГО? Раз уж начал говорить пусть говорит до конца. А то наша прозападная оппозиция уже была замечена в провокациях когда снимали постановочный ролик с актёром в полицейской форме а потом в соцсетях выдавали его за реальные съёмки и устраивали шабаш на тему "произвола полиции".
25 июля, 17:58
СССергей Смирнов
4121117
Куценко обиделся, что его с собой не прихватили.
25 июля, 16:17
РБРуслан Браско
14150011
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