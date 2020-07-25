https://ria.ru/20200725/1574912300.html
Куценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге
Гоша Куценко рассказал в Instagram о задержании актеров во время съемок фильма в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T15:42
2020-07-25T16:14
гоша куценко
санкт-петербург
происшествия
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Сергей Смирнов
Во время съёмок ЧЕГО? Раз уж начал говорить пусть говорит до конца. А то наша прозападная оппозиция уже была замечена в провокациях когда снимали постановочный ролик с актёром в полицейской форме а потом в соцсетях выдавали его за реальные съёмки и устраивали шабаш на тему "произвола полиции".
53
Руслан Браско
Куценко обиделся, что его с собой не прихватили.
31
9
санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гоша куценко, санкт-петербург, происшествия