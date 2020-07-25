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Распространение нового коронавируса
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В Карабахе число случаев COVID-19 превысило 200
Коронавирус выявлен за сутки еще у 10 жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 203, сообщили РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T15:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нагорный карабах
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, нагорный карабах, в мире

В Карабахе число случаев COVID-19 превысило 200

15:16 25.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНагорный Карабах
Нагорный Карабах
© РИА Новости / Илья Питалев
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Нагорный Карабах. Архивное фото
ЕРЕВАН, 25 июл - РИА Новости. Коронавирус выявлен за сутки еще у 10 жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 203, сообщили в субботу в минздраве Карабаха.
Ранее карабахские власти продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 12 августа. В пятницу сообщалось о 193 подтвержденных случаях COVID-19 и 147 выздоровевших пациентах.
"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) COVID-19 подтвержден у 203 граждан. Выздоровели 148 пациентов", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. По данным минздрава, на изоляции в республике находятся 104 жителя, проведен 4521 тест на наличие коронавирусной инфекции.
В сообщении отмечается, что девять новых случаев коронавируса выявлены в столице Карабаха Степанакерте, еще один - на пункте пропуска при въезде в непризнанную республику.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нагорный КарабахВ мире
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