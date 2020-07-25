В Карабахе число случаев COVID-19 превысило 200

"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) COVID-19 подтвержден у 203 граждан. Выздоровели 148 пациентов", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. По данным минздрава, на изоляции в республике находятся 104 жителя, проведен 4521 тест на наличие коронавирусной инфекции.