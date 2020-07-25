Медики уточнили число погибших в ДТП в Дагестане

"Два человека погибли на месте. На вызов выехали четыре бригады скорой медицинской помощи Хасавюрта. На месте аварии была оказана экстренная помощь и эвакуировано семеро пострадавших в Хасавюртовскую ЦГБ. Из-за тяжелейших травм, несовместимых с жизнью, один из них умер, не доехав до стационара", - говорится в сообщении минздрава в Instagram. По данным ведомства, еще один человек поступил в состоянии агонии и, несмотря на усилия врачей, через час скончался в больнице.