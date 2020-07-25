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Медики уточнили число погибших в ДТП в Дагестане
Четыре человека, по уточненным данным, погибли в крупном ДТП в Дагестане, сообщил минздрав региона. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T15:13
республика дагестан
kia rio
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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республика дагестан, kia rio, происшествия

Медики уточнили число погибших в ДТП в Дагестане

15:12 25.07.2020 (обновлено: 15:13 25.07.2020)
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© МВД России ДТП в Хасавюртовском районе в Дагестане
ДТП в Хасавюртовском районе в Дагестане
© МВД России
ДТП в Хасавюртовском районе в Дагестане
ПЯТИГОРСК, 25 июл - РИА Новости. Четыре человека, по уточненным данным, погибли в крупном ДТП в Дагестане, сообщил минздрав региона.
По предварительным данным МВД Дагестана, водитель ВАЗ-21120 выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora, Kia Rio и ВАЗ-21101. Минздрав и МВД региона сообщали о пяти погибших и пяти пострадавших.
"Два человека погибли на месте. На вызов выехали четыре бригады скорой медицинской помощи Хасавюрта. На месте аварии была оказана экстренная помощь и эвакуировано семеро пострадавших в Хасавюртовскую ЦГБ. Из-за тяжелейших травм, несовместимых с жизнью, один из них умер, не доехав до стационара", - говорится в сообщении минздрава в Instagram. По данным ведомства, еще один человек поступил в состоянии агонии и, несмотря на усилия врачей, через час скончался в больнице.
Отмечается, что из числа остальных поступивших в Хасавюртовскую ЦГБ пациентов двоим с легкими травмами помощь оказана в травмпункте, в госпитализации они не нуждались и были отпущены домой, трое с состоянием средней тяжести были госпитализированы в отделение травматологии, один из этих пациентов самостоятельно покинул отделение. "В настоящее время в травматологическом отделении больницы находятся на лечении двое пострадавших. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь", - добавили в министерстве.
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