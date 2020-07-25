https://ria.ru/20200725/1574911119.html
Медики уточнили число погибших в ДТП в Дагестане
Четыре человека, по уточненным данным, погибли в крупном ДТП в Дагестане, сообщил минздрав региона. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T15:12
2020-07-25T15:13
республика дагестан
kia rio
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, kia rio, происшествия
ПЯТИГОРСК, 25 июл - РИА Новости. Четыре человека, по уточненным данным, погибли в крупном ДТП в Дагестане, сообщил минздрав региона.
По предварительным данным МВД Дагестана, водитель ВАЗ-21120 выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora, Kia Rio
и ВАЗ-21101. Минздрав и МВД региона сообщали о пяти погибших и пяти пострадавших.
"Два человека погибли на месте. На вызов выехали четыре бригады скорой медицинской помощи Хасавюрта. На месте аварии была оказана экстренная помощь и эвакуировано семеро пострадавших в Хасавюртовскую ЦГБ. Из-за тяжелейших травм, несовместимых с жизнью, один из них умер, не доехав до стационара", - говорится в сообщении минздрава в Instagram. По данным ведомства, еще один человек поступил в состоянии агонии и, несмотря на усилия врачей, через час скончался в больнице.
Отмечается, что из числа остальных поступивших в Хасавюртовскую ЦГБ пациентов двоим с легкими травмами помощь оказана в травмпункте, в госпитализации они не нуждались и были отпущены домой, трое с состоянием средней тяжести были госпитализированы в отделение травматологии, один из этих пациентов самостоятельно покинул отделение. "В настоящее время в травматологическом отделении больницы находятся на лечении двое пострадавших. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь", - добавили в министерстве.