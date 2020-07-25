В Киевской области автобус столкнулся с грузовиком

КИЕВ, 25 июл - РИА Новости. Автобус, грузовик и легковое авто столкнулись в Киевской области на трассе Киев-Чернигов, десять человек пострадали, один из них погиб, сообщила в субботу пресс-служба патрульной полиции Киевской области.
По предварительным данным, водитель авто Volkswagen, двигаясь в направлении Чернигова, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN. От столкновения у грузовика произошло повреждение колеса, в результате чего неуправляемое авто выехало на встречную полосу и совершило столкновение с пассажирским автобусом MAN. От удара автобус съехал на обочину и перевернулся.
У селі Семиполки сталося зіткнення трьох: автобус, вантажівка та легковик. Є загиблі та травмовані Дорожньо-транспортна...Опубликовано Патрульна поліція Київської області Суббота, 25 июля 2020 г.
Вследствие ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия.
"Предварительно, девять пассажиров автобуса получили травмы и были госпитализированы", - сообщила пресс-служба в Facebook.
В направлении Чернигова перекрыто две полосы дороги, патрульные обеспечивают безопасность движения.
Опрос
Вы попадали в ДТП?