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В Киевской области автобус столкнулся с грузовиком
Автобус, грузовик и легковое авто столкнулись в Киевской области на трассе Киев-Чернигов, десять человек пострадали, один из них погиб, сообщила в субботу... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T15:09
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353
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ситуация на украине, киевская область, в мире

В Киевской области автобус столкнулся с грузовиком

15:09 25.07.2020
291
© Фото : патрульна поліція Київської областіПоследствия ДТП в Киевской области на трассе Киев-Чернигов
Последствия ДТП в Киевской области на трассе Киев-Чернигов
© Фото : патрульна поліція Київської області
Последствия ДТП в Киевской области на трассе Киев-Чернигов
КИЕВ, 25 июл - РИА Новости. Автобус, грузовик и легковое авто столкнулись в Киевской области на трассе Киев-Чернигов, десять человек пострадали, один из них погиб, сообщила в субботу пресс-служба патрульной полиции Киевской области.
По предварительным данным, водитель авто Volkswagen, двигаясь в направлении Чернигова, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN. От столкновения у грузовика произошло повреждение колеса, в результате чего неуправляемое авто выехало на встречную полосу и совершило столкновение с пассажирским автобусом MAN. От удара автобус съехал на обочину и перевернулся.

У селі Семиполки сталося зіткнення трьох: автобус, вантажівка та легковик. Є загиблі та травмовані Дорожньо-транспортна...

Опубликовано Патрульна поліція Київської області Суббота, 25 июля 2020 г.
Вследствие ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия.
"Предварительно, девять пассажиров автобуса получили травмы и были госпитализированы", - сообщила пресс-служба в Facebook.
В направлении Чернигова перекрыто две полосы дороги, патрульные обеспечивают безопасность движения.
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